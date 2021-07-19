知多啲：6招伸展運動 放鬆頸胸手

前臂肌肉鍛煉——左手承托右前臂，或將右前臂放桌面，握實毛巾或水樽，手掌朝天，慢慢將手腕向上屈，維持2至3秒（圖G），慢慢放鬆；之後轉手背朝天，重複動作（圖H）；之後轉拇指朝天，重複動作。換邊再做。每個動作重複5至10次為1組，每天做2至3組（作者提供）

伸展拇指——右手伸直，拇指放入手掌中間位置，另外4隻手指包着拇指；手腕慢慢向下伸展，可用左手協助，直至拇指有拉扯感（圖F），維持10秒。換邊再做。2至3次為1組，每天做2至3組（作者提供）

伸展前臂肌肉——右手伸直，握拳，屈曲手腕，左手按下右手，直至右前臂有拉扯感（圖E），維持10秒。換邊再做。2至3次為1組，每天做2至3組（作者提供）

前胸肌肉及二頭肌伸展——右手掌按牆，伸直手肘，打開肩膊，輕微反方向扭腰，至右邊前胸肌肉及手臂有拉扯感（圖D），維持10秒。換邊再做。2至3次為1組，每天做2至3組（作者提供）

前胸肌肉伸展——雙手放後頸，打開手臂，頭部抬高至跟地面平行；盡量挺胸，至前胸肌肉有拉扯感（圖B+C），維持5秒。2至3次為1組，每天做2至3組（作者提供）

頸部伸展——左手將頭向左邊按下，至右邊頸部肌肉有拉扯感（圖A），維持10秒。換邊再做。2至3次為1組，每天2至3組（作者提供）

【明報專訊】1. 頸部伸展

左手將頭向左邊按下，至右邊頸部肌肉有拉扯感，維持10秒。換邊再做。2至3次為1組，每天2至3組

2. 前胸肌肉伸展

雙手放後頸，打開手臂，頭部抬高至跟地面平行；盡量挺胸，至前胸肌肉有拉扯感，維持5秒。2至3次為1組，每天做2至3組

3. 前胸肌肉及二頭肌伸展

右手掌按牆，伸直手肘，打開肩膊，輕微反方向扭腰，至右邊前胸肌肉及手臂有拉扯感，維持10秒。換邊再做。2至3次為1組，每天做2至3組

4. 伸展前臂肌肉

右手伸直，握拳，屈曲手腕，左手按下右手，直至右前臂有拉扯感，維持10秒。換邊再做。2至3次為1組，每天做2至3組

5. 伸展拇指

右手伸直，拇指放入手掌中間位置，另外4隻手指包着拇指；手腕慢慢向下伸展，可用左手協助，直至拇指有拉扯感，維持10秒。換邊再做。2至3次為1組，每天做2至3組

6. 前臂肌肉鍛煉

左手承托右前臂，或將右前臂放桌面，握實毛巾或水樽，手掌朝天，慢慢將手腕向上屈，維持2至3秒，慢慢放鬆；之後轉手背朝天，重複動作；之後轉拇指朝天，重複動作。換邊再做。每個動作重複5至10次為1組，每天做2至3組

示範：聖雅各福群會賽馬會R3綜合體健中心物理治療助理陳佩宜