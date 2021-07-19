醫食因緣：孩子過食蛋奶肉損腸胃

【明報專訊】常有家長說孩子沒有胃口、個子矮小，經常感冒、口臭、便秘、腹瀉、濕疹、注意力不集中等，這些問題或與飲食不當有關。脈學老師、南京中醫藥大學客座教授李樹森，在研究長桑君脈法過程中，發現很多慢性病的脈象是過食蛋白質造成。

受李教授影響，臨牀上特別注重用長桑君脈法判斷兒童健康，發現不少兒童脈象上表現有蛋白質過剩，出現小腸熱、大腸熱、胃寒等問題。深究原因，可能父母以為要多吃蛋奶肉才能長高長肉，導致過量而「不耐受」。

醫學期刊《刺血針》在1984年首次提出腸漏（腸道通透性增加）。有研究指出，腸漏會導致一些未完全消化的大分子蛋白質及毒素進入血液，誘發免疫反應，造成多系統健康問題，包括全身性炎症、腸易激綜合症、皮膚問題（濕疹、牛皮癬）、食物過敏、營養不良等。據臨牀觀察發現，兒童比大人更加容易出現食物不耐受，因為小兒生機蓬勃，發育迅速，需要豐富營養，但同時臟腑嬌嫩，形氣未充，各臟腑功能還不健全。如果過食蛋奶肉，超過兒童消化能力，未能消化的食物就會成為抗原，刺激身體產生抗體，出現食物不耐受，引起免疫性炎症反應，產生各種慢性疾病。

《黃帝內經》認為「飲食自倍，腸胃乃傷」。過度飲食尤其蛋白質超過實際需要，必然導致腸胃受損，引起營養吸收不良和各種慢性疾病。有研究認為食物不耐受是濕疹、消化不良、便秘、腹瀉，甚至生長發育遲緩等疾病高發的主要原因。《黃帝內經》又指出：「腸胃實而心肺虛」，由於肺與大腸相表裏，心與小腸為相表裏，太多氣血在腸胃消化，導致心肺氣血不足，容易感冒、鼻敏感、反覆咳嗽等。

哪些食物容易不耐受呢？比較多見是牛奶、雞蛋、魚、蝦、花生、大豆，甚至玉米、小麥也有可能不耐受。內地在這方面做了很多研究，其中一份調查了10,126例兒童，顯示有9332例血清中食物特異性IgG抗體陽性，陽性率為92.2%。

五穀為養 宜每天食用

應該怎樣吃呢？首先要建立正確飲食觀，《黃帝內經》說：「五穀為養」： 米、麵、玉米、小米等五穀都是種子，生機旺盛，最為養人，宜每天食用，作為主食，量要最多，內經講「穀不入，半日則氣衰，一日則氣少」，主食吃得少的兒童體力和精力不足。「五果為助」：水果輔助五穀，不能當成正餐。「五畜為益」：家禽可以補益精血，使人強壯，但這些蛋白質比較難消化，不宜多吃。「五菜為充」：蔬菜可以充肚飽腹，但不是精氣來源。「氣味合而服之，以補精益氣」：說明五穀、五果、五畜、五菜要合理搭配，才能達到補精益氣的效果。所以，家長要調整飲食合理比例，以五穀為主，高蛋白為輔，提倡均衡、多樣化飲食。減少蛋奶肉，切斷過量飲食致病之源。

文：趙麗（香港中文大學中醫學院校友會、註冊中醫）