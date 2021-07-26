知多啲：水果+健康小食+清水 合力醒腦更有效

【明報專訊】通宵趕project，翌日又要上班開會，如何撐下去？

有營早餐穩定血糖

註冊營養師冼雯菁提醒，避免太過倚賴咖啡因提神，如果整晚沒睡覺，體內血糖會慢慢消耗，吃早餐可以穩定血糖，既飽肚又提供營養和能量。「要提神醒腦，需要各種營養合力發功。」她指，能量飲品只有單一營養，天然食品則提供複雜而豐富的營養。所以，要為身體「叉電」，應吃不同類型的健康小食，「選擇的小食應有少少碳水化合物、蛋白質或纖維，可以減慢糖分吸收，即減慢升糖指數，大腦就『用得切』，血糖不會像過山車般快上快落，好快跌watt」。可選擇水果、脫脂奶配1隻雞蛋，或吞拿魚三文治，「水果有果糖和抗氧化物質，可以保護大腦或其他細胞；雞蛋含有用來製造重要神經遞質的膽鹼；吞拿魚、脫脂奶可以補充維他命B雜，同樣令腦袋精神一點」。

運動促進血液循環

另外，疲累時可以做運動，促進血液循環；還有一個很容易忽略的重點，「就是水，會令血液循環好一點，有時疲累的原因是脫水，喝些清水會令細胞得到滋潤，會令我們精神一點」。冼雯菁提醒：「我們疲累時，其實是身體給我們一個信號要休息；如果長期靠咖啡因提神可能令身體虛脫。」

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