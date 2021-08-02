打「蛇針」 添置煮食神器 消費券「買健康」攻略

護腰護膝——工作時久坐，選購合適的背墊（左）可保護腰背健康；運動怕傷膝頭可戴護膝（右），宜選彈性大、箍得實的質料。（受訪者提供）

用得其所——香港人生活忙碌，容易忽略健康，營養師、家庭醫生和物理治療師都鼓勵大家趁消費券到手，可從不同方面「買健康」。（設計圖片，miya227、paulaphoto@iStockphoto/受訪者提供/資料圖片/網上圖片）

【明報專訊】消費券一到手，已計劃好去哪兒享用豐盛大餐？慢着，除了吃喝玩樂，有沒有考慮預留一部分「買健康」？

經歷一年多疫情，大家都領悟到健康的重要。如果想將消費券投資健康，註冊營養師、家庭醫生、物理治療師有何建議？

補充品咪亂食 宜諮詢營養師

林思為（香港營養師協會對外事務主任、註冊營養師）

「不應在未做任何評估前就衝動購買補充品。」林思為不建議胡亂購買營養補充品，長期過量攝取某些營養素，補身不成反傷身！她舉例，很多人購買維他命C增強抵抗力，或買鈣片預防骨質疏鬆，但長期過量服用兩者，都會增加患腎結石風險。

益生菌相對值得購買

眾多營養補充品中，林認為益生菌相對值得購買，近年有研究指益生菌可調節腸道菌種，改善健康。但除了發酵食物如納豆、泡菜、乳酪等，益生菌較少在天然食物存在。不過她提醒，現時益生菌相關研究較初期，對於使用哪一種益生菌、服用分量等仍未有確切答案，選購前建議諮詢醫生或營養師。有意試用任何營養補充品的話，建議以2個月為期限，其間感覺對身體有改善才繼續。

每個人營養需要各有不同，與其盲目亂試各種營養產品，林思為建議用消費券諮詢營養師。「醫療券並不適用營養師的諮詢，未必人人都捨得花錢找營養師，但長者和病人營養其實需要營養師指導。」查詢一下營養師收費，市面上有些社區營養師收費$500或以下。

疫下自煮成為新常態，林思為建議大家投資健康食材和煮食工具。健康食油如橄欖油、牛油果油、果仁油等，富含不飽和脂肪和多種營養素。由於它們價錢相對較高，平時或不捨得買，今趟不妨買小量試試。愛吃零食的人可考慮以果仁解饞，核桃、杏仁、夏威夷果仁、腰果、葵花籽、松子仁等都是不錯選擇，但緊記挑選無鹽果仁！香港人無飯不歡，選購紅米、糙米、藜麥、小米等五穀雜糧代替白米，它們未經打磨，微量營養素和膳食纖維等均較多。另外，香港人的水果及蔬菜攝取量整體偏低，善用消費券購買新鮮水果及蔬菜。不妨多到街市走走，選擇多元化食材。

壓力煲保湯水營養 養生機煮意多

有好的食材，當然要有好的煮食工具。時下流行氣炸鍋，雖有指炸薯條會增致癌風險，但用作焗魚、雞翼、肉排等，減少用油，較有益。林思為認為，作為精明消費者，大家應考慮自己烹調習慣、家居空間、使用次數等，想清楚才購買，亦可參考《選擇》月刊報告比較產品價格和安全度等。

上班族在疫情下減少外出用膳，添置一個蒸煮飯盒也不錯，但需留意熱力是否足夠，能否徹底煮熟或翻熱食物。老火湯雖美味，但長時間高溫烹調下食材營養容易流失；喜歡飲湯的人，可考慮用壓力煲，縮短煲湯時間兼保存更多營養。另外，兼具攪拌及加熱功能的養生機都值得考慮，可煲魚湯、豆漿、紅豆沙等，一機多用，尤其煮魚湯時能將魚骨、魚肉攪碎，釋放豐富鈣質，湯水更為有營。

按年齡、身體狀况選體檢

林永和（家庭醫生）

「這是個契機更了解自己健康。」林永和指出，部分家庭醫生和體檢中心接受消費券，但即使未能直接用消費券睇醫生，也可以用消費券作日常支出，再撥用現金去做健康消費，如身體檢查。

滿20歲驗三高 滿50歲驗骨質大腸

體檢要視乎個人健康風險、遺傳風險、年齡、身體狀况等，最理想是諮詢家庭醫生按需要揀選合適檢查項目。他建議，20歲以上人士做一次身體檢查，一般人隔1至3年驗一次三高（血壓、血糖、血脂）。血脂檢查最好分高低密度、三酸甘油脂，才能分出好與壞膽固醇，「現時心臟病年輕化，體檢可及早發現」。

另外，女性可以考慮驗甲狀腺指數和全血細胞計數（CBC），「甲亢、缺鐵性貧血在年輕女性身上較常見，貧血徵狀包括面色蒼白、暈眩、心悸、運動時過早氣喘等；甲亢則會出現心跳加快、手震、怕熱、食慾增加但體重卻下降、脾氣暴躁、失眠、易倦等徵狀；但兩者早期徵狀很輕微，可能忽略這些變化」。另外，定期作柏氏抹片和乳房造影檢查，及早發現子宮頸和乳房細胞變異。滿50歲可以做骨質密度檢查、大腸癌篩查。至於男士，40歲後如有夜尿、尿頻或性功能有問題，可作前列腺及相關檢查；亦建議按身體狀况，檢驗心血管疾病風險；踏入50歲應作大便測試或大腸鏡檢查，及早篩查大腸癌病變。

照顧孩子 宜打破傷風、百日咳預防針

身體檢查和疾病篩查，只是預防疾病第二線防線，疫苗才是第一線預防。林永和建議，年輕男女可考慮接種HPV（人類乳頭瘤病毒）疫苗，預防子宮頸癌及性病；長者則可考慮打「蛇針」（帶狀皰疹疫苗）。另外，還有破傷風、百日咳預防針，「外國都建議成人每10年打一次，但都比較多人忽略，如要照顧小朋友，建議趁機接種」。

好椅護腰背 超聲波機消炎減痛

陳嘉渝（物理治療師）

無論在辦公室或在家工作，陳嘉渝都建議趁機選購適合自己的椅子或背墊，保護腰背健康。選擇時留意3點：一、每個人脊骨弧度不一樣，應選椅背可調校，或有配件如小枕、氣泵等調節，令椅背弧度貼近身體；二、質料要較粗糙及有承托力，因為太軟太滑的椅子，容易使人坐姿不正；三、質料要透氣，尤其是電競椅，一般以較厚物料製成，影響背部散熱。

跑步打波戴護膝

時下很多人跑步打波，如擔心扭傷膝頭，建議買合適護膝。選購彈性大、箍得實的質料，或附有魔術貼可調校寬緊；最好中間有一個洞及四周有啫喱狀減壓物質包覆，既可套緊膝蓋骨，亦有助減壓。

如常因運動或工作導致周身骨痛，陳嘉渝建議考慮購買手提式超聲波機。有別於一般稱為止痛機的透皮神經電刺激器（transcutaneous electrical nerve stimulation，TENS），只能刺激表皮神經止痛，超聲波可以到達淺層關節，如手腕、手指、膝關節，有消炎效用，可減輕傷患和痛症。選購超聲波能量0.8至1.0W/cm2就足夠。

文：李欣敏、張淑媚

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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