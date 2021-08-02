知多啲：全素蛋糕也高脂 少食多滋味

【明報專訊】日常正餐之外，甜品是不少人的comfort food。

近年興起的全素蛋糕，與普通蛋糕的分別，在於它以植物性食材代替動物性食材，包括以植物奶代替牛奶，例如豆奶、燕麥奶或杏仁奶等；但當中隱藏添加糖分，故應適量進食。此外，全素蛋糕還會使用植物牛油或植物油脂類，如椰子油、棕櫚油、杏仁醬、花生醬、牛油果等；需注意，雖然是植物油脂，但亦含有不少飽和脂肪，而且熱量與動物油脂同樣高。一件全素蛋糕為例，飽和脂肪約3.2克，假設一個人每天攝取熱量為1800千卡，其每日飽和脂肪攝取量應在20克以下。那麼，一件全素蛋糕已含全日上限的16%。飽和脂肪會使血液更易凝結，引致血管硬化、中風、心臟病等，並使肝臟產生膽固醇，令血液壞膽固醇上升，其不良影響比過量進食膽固醇還大！

■DIY健康全素蛋糕

全素朱古力布朗尼（12至16人分量）

濕材料：

中型牛油果……1個

中型香蕉……1條

原味無糖豆漿……1/2杯

水……1/3杯

乾材料：

多用途麵粉……1/2杯

全麥麵粉……1/2杯

無糖可可粉……1/2杯

梳打粉……1茶匙

鹽……1/2茶匙

做法：

1.焗爐預熱至180℃；將所有濕材料放入攪拌機中，攪拌至軟滑

2.準備大碗，加入乾材料拌勻

3.將濕材料倒入乾材料中，用軟刀攪拌均勻

4.按需要添加1至2湯匙豆漿以達到所需稠度

5.準備8×11吋玻璃盆，鋪上牛油紙，將麵糊均勻地鋪在盆內

6.玻璃盆放焗爐焗20至25分鐘，直到用牙籤刺入蛋糕中心乾淨取出

7.蛋糕完全冷卻，切成12至16件，即成