知多啲：英國跳水王子「密密織」減壓

【明報專訊】東奧賽場裏，健兒的英姿固然吸睛，但在觀眾席上「織織復織織」的英國跳水一金一銅得主戴利也是場外焦點。他受訪時表示編織既是興趣，也是常規的靜觀（mindfulness）練習，有助暫時逃離一切。

運動心理學家盧綽蘅（Karen）鼓勵運動員像戴利一樣，在訓練之外找一些嗜好，如烹飪、畫畫、瑜伽等，放鬆減壓。而靜觀是訓練專注力的良方，例如戴利編織時把手機放在一旁，專心一志去做一件事，「現時大家都很喜歡multi-tasking，吃飯時會滑手機或看電視，專注力不停在轉移」，靜觀就正好訓練single- tasking。

專注當下 不回想得失

專注力對運動員很重要，無論順境逆境，都必須專注當下。比賽每分每局輸贏都會牽引情緒，但比賽時間緊迫，不應該費神回想之前的得失。例如「劍神」張家朗就表示自己在落後時，只想「一劍一劍地打好……一分一分地追上」，Karen認為是一個好例子，因為要專注集中下一步怎麼做。在心理訓練中，她常問運動員：「你這一刻最重要是什麼？」

接受負面情緒 不批判

此外，靜觀主張「接受負面情緒」，如不安、憤怒和緊張，重點在於拋棄標籤；Karen舉例，運動員在賽前很緊張，於是設法令自己不緊張，「找到方法當然好，但找不到就會更惆悵」。其實，緊張只是情緒的一部分，毋須標籤正面或負面，反而應學習留意自己情緒和反應，如緊張時會有不安感，更可能會肚痛，但不必批判，慢慢學會接受。Karen表示，此練習對一般人也受用。

亞洲運動心理專業聯會創會會長翁健輝亦分享處理壓力3大方向，包括行為、認知和情緒。

「行為」是以實際行動或活動調節狀態，從而減低壓力帶來的負面影響，例如：靜坐、織毛衣、看動漫、跳舞甚至睡覺等。戴利正是一個好例子，利用編織讓自己進入另一個狀態，有時候是純粹抽離運動場景，有時候則是放鬆。每個人都需要時間去了解自己需要什麼，發展或尋找出一些模式，用「行為」解決心理問題。

呼吸法改善心理健康

「認知」是幫助當事人了解自己的思維模式，嘗試在重新認識事件的過程中找到其他思考面向，跳出負面框框；至於「情緒」，人的心理健康其實也受生理影響，尤其是神經傳導系統及內分泌系統，透過不同呼吸法或動作，可調整身體化學機制，改善心理健康。

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