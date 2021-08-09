知多啲：四肢頭面水腫 虛實大不同

謹慎施針——針灸可以退水腫，但若下肢腫脹非常嚴重，針灸後針孔可能難以癒合，所以必先請教中醫以策安全。（yanmiao@iStockphoto）

【明報專訊】水腫也可以出現在頭面部和手腳，在癌症擴散了的病人較為常見。

白蛋白不足 甲狀腺功能低下

數周前，一個胃癌病人求診，因為經常疲累，而且頭面和手腳非常腫脹，服用西醫處方利尿藥，沒有太大幫助，因此希望嘗試以中醫藥治療。第一次診症，我處方了輕量健脾利水的中藥，他服食3、4天後沒有太大反應，再來覆診。建議他抽血檢查，發現甲狀腺功能極度低下，馬上處方甲狀腺補充藥物。過了3星期，病人水腫慢慢消退，亦較為精神；現服用利水消腫中藥，繼續調理。

要留意的是，西醫診斷水腫，會考慮很多原因。第一、考慮病人是否營養不足，進食蛋白質不足，導致血液中缺乏白蛋白（albumin），會令雙腳水腫。如是，需要處理的是如何增加病人營養。若情况嚴重，西醫會考慮注射白蛋白，水會慢慢自然被吸收；第二、部分病人可能因為腎功能欠佳，需要以利尿藥排走水分；第三、考慮其他原因，例如下肢靜脈栓塞、甲狀腺功能低下等。

中醫方面，頭面或手腳水腫大多與脾、腎虛弱有關。晚期病人身體虛弱，在中醫看來多屬於陽氣虛弱，治療方面需要溫陽利水。但是中醫診斷還會分虛實，若屬於虛證，病人很多時伴有手腳冰冷、脈象虛弱，就需要補腎溫陽的藥物，如是肉桂、附子（有小量毒性，必先經過中醫處方使用），常見方劑有真武湯、苓桂朮甘湯。若屬於實證，治療要用較強的利水藥，常見藥方有五苓散、五皮飲。當然還有虛實夾雜的情况，要靠中醫的經驗斟酌配合不同藥物使用。

針灸退水腫 嚴重或針孔難癒合

另外，病人亦可用針灸退水腫。但要注意，若下肢腫脹非常嚴重，針灸後針孔可能難以癒合，甚至冒出水珠，所以針灸前必先請教中醫以策安全。

對於胃口差、疲倦、氣喘、疼痛等癌症病人，中醫如何紓緩這些徵狀；還有中醫藥如何提升白血球和血小板，下期再談。