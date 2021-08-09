兒言自得：醫護的誠信

【明報專訊】近日新冠疫情稍為緩和，久蹩之後和三數個老友共聚。酒酣耳熱時我說起過去數十年在醫學院任教，無可避免曾處罰過犯了紀律的醫學生。印象中對犯了不誠實或欺詐罪的罰得特別重，原因很簡單，就是他們將來畢業後當醫生，誠信對他們至為重要。

當了中文教師數十年的老陳聽了馬上火光：「『人無信不立』，孔老夫子曾說：『人而無信，不知其可』，不論什麼人都必須有誠信，豈獨醫生？你的說法大有問題，是專業傲慢。」老友義正辭嚴責難，我當然「敬受教」。可是，醫務委員會的《香港註冊醫生專業守則》開宗明義便闡明：「醫學有別於其他專業，醫護人員有拯救性命和紓緩痛楚的特殊道德責任……必須奉行一套以崇高道德價值、保障病人權益和堅守專業誠信……行醫必須得到病人的信任……因此醫生的誠信，可靠及負責任是行醫的重要基石。」守則第27.2段更明確指引：「如醫生犯了涉及不誠實行為……醫務委員會會視作特別嚴重的事件處理。」按醫委會說法，醫科專業事關病人福祉，甚至生死，醫生的誠信的確比其他專業人士更為重要。

姑勿論醫委會的說法是否有偏頗，堅守誠信、可靠及負責任，乃醫生及其他醫護人員應具備的品格，肯定是社會人士的期望；我們在醫學院對學生不厭其煩，諄諄教誨，亦是希望培養他們的醫德。可惜大樹有枯枝，醫生罔顧誠信的事例時有所聞，報章亦間有報道醫生因欺詐或不誠實行為，被醫務委員會判處為專業失德並予以處分的新聞。

有人說，社會是大染缸，醫生和其他人一樣，在這染缸裏，未必頂得住諸般誘惑，闖得過名關利鎖。醫生缺乏誠信或不誠實的個案，似乎大多和錢有關。大家耳熟能詳的「丸仔醫生」，是悍然利用醫生可以購買及處方一些「危險藥物」的特權，淪為毒品拆家，這是醫生罔顧誠信的極品。

同事犯錯 病人無恙 告發嗎？

當然，不是每個有違誠信的個案都這麼極端。我在新生入學面試，或在課堂上都愛問學生一個假設問題：「要是一名和你合作多年、深受同事和病人愛戴的護士一時大意，給病人注射抗生素時錯給了3倍劑量，但對病人應該沒有明顯害處，病人也沒覺異樣，你會不會把護士的失誤如實告訴病人？」許多同學答這問題都有所猶豫，大家都曉得病人有知情權，但既然多給了的藥物對病人沒有什麼不良作用，披露事實卻可能把事情鬧大，害苦了一名好同事，那麼隱瞞一下可能是息事寧人，最合乎人性的做法。同學的想法一點也不稀奇，不少年輕醫生行醫時也有這個「保護同事」的衝動；他們沒有想到，對病人隱瞞發生在他們身上的醫療事故，已是違背誠信，構成了專業失德。

想當年，我初出茅廬在某醫院兒科部門當初級醫生，有淋巴癌病人需服用類固醇治療，但不知何故，類固醇卻意外地給另一種外形相似的藥物調轉，導致他病情惡化，終告不治。不知是誰把事實告知他媽媽，她理所當然大興問罪之師。當時部門開了緊急會議，焦點討論不是藥物失誤的根由，而是哪個壞痞子把事實披露給病人媽媽。換了是今天，你還有信心到這樣的部門求醫嗎？

文：霍泰輝（兒科專科醫生）