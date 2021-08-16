姜濤唱別亡友引共鳴 療癒哀痛 正視更勝淡忘

釋放哀傷——每人都有自己的悼念方式，可以畫畫、唱歌、寫信等，只要是喪親者有興趣或擅長，而又能與逝者連繫，均可助釋放哀傷。（設計圖片，PrathanChorruangsak@iStockphoto）

【明報專訊】歌手姜濤剛推出新歌Dear My Friend,，獻給今年3月離世的好友。MV上載短短幾天，截至上周已衝破250萬收看次數、逾1.2萬留言，不少人說從曲中得到療癒。

面對至親好友離世，大家常說「時間冲淡一切」；然而專家指出，時間未必冲淡一切，要學習正視哀傷，好好道別，再轉化為動力，才能邁步向前。姜濤藉音樂自我療癒，便是一個很好的示範。

姜濤一直想以歌曲悼念故友，看Dear My Friend,的MV，就如跟他一同經歷哀悼過程：朋友被送上救護車，姜濤在機場狂奔大喊，在靈堂向故友讀信落淚，最後回到他倆相識的籃球場。善寧會註冊社工黃嘉然認為，這是一個很好示範，「原來可以真誠正視這種傷痛」。姜濤以擅長的唱歌跳舞去傳情達意，表達和經歷哀傷，跟朋友好好道別，之後轉化為動力，正如歌詞說「能代你更勇敢的向前走」。

新歌推出後，很多人留言分享傷痛經歷。註冊臨牀心理學家吳崇欣樂見很多人從中找到共鳴，認為這首歌聯繫有相近經歷的人，大家藉着分享，互相幫助療癒傷痛。黃嘉然認為，這是一種找到同路人的感覺，「面對死亡好像是單打獨鬥，如此強大情緒不知道跟誰說，也不知如何表達和處理。但如果身邊人有同樣經歷和情緒反應，同行感覺會很強」。大家看到姜濤用正面方法處理哀傷，增添了他們面對哀痛情緒的信心。

逃避哀傷 將來「找兩條數」

面對死亡感到傷心、內疚、憤怒，甚至拒絕接受。有說時間是最好的藥，有朝一日就能放下悲傷；又說要避免觸景傷情；要學習放下重返正常生活。是這樣嗎？

時間冲淡哀傷某程度上是對的，卻不是絕對。吳崇欣認為，若喪親者逃避觸碰哀傷，當某天再一次經歷失去，有可能引發兩股哀傷情緒，「就如找兩條數」，威力可以非常震撼，甚至癱瘓生活。她見過不少病人，尤其是男士，原本生活已經很忙，籌備喪禮時就更忙，保持忙碌某程度上其實是逃避。當喪禮結束，如常上班，以為已經放下，但生活中一些微細事可能會意外地觸動情緒，突然流淚，哀傷如浪般湧來。她強調，哀傷需要時間與空間處理，應為自己預留空間直視哀傷，感受它、表達它，慢慢就有機會離開它：「雖然它會再來，但程度會愈來愈低，你會覺得自己正向前行，不會被這股哀傷壓倒。」

保持與逝者心靈連繫

學習接納哀傷，每個人有自己方式：唱歌、畫畫、編織等都可以。Dear My Friend,的MV中，姜濤寫了封信給故友。賽馬會善寧之家院長陳木光指出，沒有最好、最有效的悼念方法，只要是喪親者有興趣或擅長的事，又能與逝者連繫，都鼓勵嘗試做。吳崇欣表示，不一定每個人都喜歡以言語表達，有些男士會透過運動療傷，如帶着逝者的相片跑步，有如與他一起跑，人人都有屬於自己的哀悼儀式。

帶着逝者美好特質前行

哭泣是其中一種釋放哀傷的行為，卻不是唯一。吳崇欣指，不要用行為判斷喪親者有沒有經歷悲傷。華人社會，大家或會避免在家人面前流淚，以免觸及大家的哀傷，寧願躲起來獨自哭。她認為毋須過分保護對方，大家可以一起哀悼，一起懷念逝者：「在失去的過程中，一家人能夠凝聚多一點，關係變得親密，都可以彼此支援釋放哀傷。」親人離去，不止留下悲傷，也留下甜蜜回憶，這些回憶連同大家互相支援，都可以幫助我們走下去。

陳木光表示，發掘喪親者與逝者有連繫的活動，如種盆栽、踩單車、遠足，重拾昔日樂趣，令往後生活更健康積極。不怕觸景傷情嗎？黃嘉然指，日常與逝者保持一些心靈連繫很重要，「為什麼我們如此想念逝者？定必是因為他們給予我們很多好東西，找出他們的正面特質，然後在生活中延續下去」。他舉例，以往與逝者一起行山，現在行山會不開心，「但諗深一層，逝者喜歡行山的背後原因可能是注重健康、愛護大自然。做一些與逝者有連繫的事，可以提醒我們抱持這些正面特質，繼續走人生路」。姜濤新歌MV中的籃球、機場也象徵着與離世朋友的連繫，而歌詞就提到姜濤會模仿故友的樂觀性格，故友美好特質會成為他的動力。

「放好」哀痛 勿放大或壓抑

悼念過後，我們就可以放低、move on？

「我不會講放低，會講『放好』哀傷。」黃嘉然指，哀傷的影響會隨時間減少，「但想起一個你很愛惜的人，總會有傷感情緒，所以不可能完全放低或消除哀傷」。所以要學懂平衡，不要只顧工作而壓抑哀傷，亦不要把哀傷放大而影響生活；情緒來襲時，要接受和容許自己哀傷，但適當時候要放好它，繼續生活。吳崇欣指出，哀傷不會消失，而大部分人都不想它消失，因為它已與逝者連結一起，亦成為自己的一部分。

黃嘉然強調，「處理哀傷，一定要容許自己經歷哀傷」；姜濤曾於訪問中表示他一直想以歌曲悼念故友，惟最初或因為不想面對而一拖再拖，Dear My Friend,面世反映了姜濤不再逃避，接納了哀傷的情緒。

接納失去 適應新生活

經歷哀傷後，很多人覺得下一步就是回到正常生活。吳崇欣反問：「如果你沒法回到原本生活呢？」試想像，失去了至親，生活已不可能回復到他尚存的時候，那是你失去的一部分，要接納人生失去某一部分；舉例說，一對夫婦結婚10年，丈夫突然離世，太太從此要自己完成丈夫代她處理過的事情，如交水電煤費，「要接納再沒有丈夫在身邊，我都可以繼續生活」。

回到姜濤的例子，好友離世，以後沒有他分擔愁苦，沒有他在背後支持，但如同姜濤在歌詞所說，「最難過總想起我們笑口 能代你更勇敢的向前走」，好友不在的日子，就是帶回憶中的笑聲，勇敢面對每一天。

文：張淑媚、李欣敏

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

[健康]