陪伴要訣：勿強迫說感受 相伴買餸散步重建日常

【明報專訊】想陪伴親友走出喪親的哀痛，善寧會註冊社工黃嘉然和賽馬會善寧之家院長陳木光提供一些要訣。

1.容讓喪親者有自己步伐，不要急着要他說感受，亦毋須過分避忌。喪親者幾時講、講多少，由他自身的需要出發。

2.若喪親者很避忌，就只需陪伴着他，做一些日常活動、閒話家常已足夠，也可以輕輕提起逝者，讓喪親者知道你隨時都願意聆聽和支持他。

3.陪伴者可以多肯定喪親者的情緒，如「留意到你很掛念逝者，覺得很難過」，令他知道有情緒很正常，不必害怕。

4.嘗試引導喪親者講逝者的遺願，例如，逝者有一隻狗，現在打算怎樣照顧牠呢？嘗試將哀傷轉化為正面的動力。

5.陪伴，不需坐定傾訴，可將它融入日常生活。喪親者除了情緒上，還有很多日常實務需要適應，但在喪親後失去動力，所以陪他做一些日常事情，可以幫助他維持日常生活，例如執拾家居、買餸煮飯、散步。

6. 鼓勵有一些身體接觸，例如握手、擁抱；也可感謝喪親者有勇氣去分享，從而鼓勵他多分享自己的情感。

7. 如發現喪親者生活習慣有異常轉變，如變得孤僻、失去食慾，甚至有自殘輕生念頭，就要鼓勵他尋求專業協助。

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