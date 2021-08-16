姿治通鑑：解放高跟鞋束縛減痛症

【明報專訊】為了衣著搭配或工作需要，有些場合少不免要穿高跟鞋。然而美麗背後，不少人因為長期穿高跟鞋而承受不同程度足部痛楚。到底長期穿高跟鞋會帶來什麼健康問題？又有什麼方法紓緩？

前足承受大部分體重致變形

當長期穿著高跟鞋，身體重心向前傾，前足會承受身體大部分重量。曾有研究指出，鞋踭愈高對腳前掌的壓力愈大。穿上1吋高跟鞋，22%體重將壓向腳前掌；穿2吋及3吋高跟鞋時，腳前掌分別需承受57%及76%自身體重，腳前掌承受太大壓力，長遠會導致足部問題，如大腳趾外翻、趾間神經炎，加劇足部疼痛，影響步行及站立。嚴重情况下，甚至會出現關節炎或神經萎縮，需要外科手術解決。

足底筋膜炎 站立行走劇痛

長期穿著高跟鞋會增加足底筋膜的拉扯壓力。足底筋膜是位於腳掌蹠骨與跟骨之間一片扇形筋膜組織，平常行走時，這片組織承受體重使蹠骨與跟骨分離的拉力；當長時間足底筋膜壓力過大時，就會出現足底筋膜炎徵狀，如足跟刺痛，長時間站立和行走會加劇痛楚等情况。

膝關節炎 腰背痛

穿著高跟鞋除了影響足部問題，亦會影響身體其他關節。穿高跟鞋時，腳跟被撐起，小腿後側肌肉（腓腸肌）長期處於收縮狀態。久而久之，足踝關節活動幅度下降，而向足背方向的屈曲會受到更大限制。身體為了維持平衡，其他關節會作出不自然的調節，例如加重膝關節負荷，引發膝關節炎和關節僵硬疼痛腫脹等問題。髖屈肌亦會變得繃緊，導致盆骨前傾，造成腰椎受力不平均，增加腰背痛風險。

在無法避免要穿高跟鞋時，以下方法可以減少不適和痛症：

1.為高跟鞋配置軟鞋墊，協助分散足部壓力

2.避免長期穿著高跟鞋站立和走路

3.選擇較寬和深的鞋頭，最好能讓腳趾有足夠位置自由彎曲和活動

4.常做小腿肌肉（腓腸肌）拉筋動作，紓緩肌肉繃緊

雖然在某些場合免不了穿高跟鞋，但為了健康，最好還是減少穿著時間，在公餘和非必要時間穿回平底鞋，讓身體和足部得到足夠休息。

香港中華基督教青年會設有物理治療及痛症評估服務，查詢：2783 3616。

文：謝樂容（香港中華基督教青年會物理治療實習生）