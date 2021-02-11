衛生處方：幼兒運動 每日至少180分鐘

【明報專訊】體能活動對幼兒全人發展十分重要。生理上，它有助保持幼兒心臟血管健康，促進新陳代謝、刺激骨骼成長，鍛煉肌肉和手腳協調，更有效預防肥胖和慢性疾病。心理上，它有助幼兒在心理及社交學習上更出色，可增强認知能力，特別是記憶力和專注力。研究顯示，學童體能活動量與其學業成正比，正是相得益彰。

學業與體能活動量成正比

衛生署建議2至6歲幼兒每天應累積至少180分鐘不同類型和不同強度的體能活動，當中包括低等、中等和劇烈强度3個級別。家長可以觀察幼兒心跳和呼吸速度轉變，以及能否如常對話來辨別體能活動的強度。

此外，幼兒對於較高強度體能活動需求會隨着成長而逐漸增加，以提升心肺功能和骨骼成長。因此，3至6歲幼兒在180分鐘體能活動中，建議應包括至少60分鐘中等至劇烈強度的體能活動。

屏幕時間 每天勿逾1小時

另一方面，在現今電子科技發達和因疫情而實施的社交限制下，幼兒不自覺地增加了屏幕時間，當中包括觀看電視，使用電腦、平板電腦和智能電話等，較為靜態。幼兒在過長的靜態屏幕時間下成長，不但會引致肥胖、眼睛不適和其他健康問題，而且佔用了幼兒重要的體能活動和睡眠時間，影響身心發展。因此，衛生署建議限制2至6歲幼兒每天屏幕時間不應超過1小時；家長應從旁協助幼兒選擇一些富有教育意義和多互動的內容，繼而啟發思考和增添學習樂趣。另外，在屏幕時間也要注意盡量避免幼兒長時間坐着，在盡可行情况下用體能活動代替屏幕活動。

1天24小時中，幼兒應多做不同強度體能活動、減少靜態屏幕時間和保持充足睡眠，為身體帶來最大的益處。抗疫期間，家長可利用留在家中的時間陪伴幼兒一齊跳「幼兒喜動操」或玩「親子體能遊戲」，把體能活動融入遊戲中。

幼兒喜動操︰bit.ly/2SdeQ7K

親子體能遊戲︰bit.ly/3kZQLhf

想了解更多幼兒健康資訊，可瀏覽「幼營喜動校園計劃」網頁︰www.startsmart.gov.hk

文：郭欣彤（衛生署健康促進處醫生）