吾生有杏：院長醫生周記（161）：生命無 take 2

【明報專訊】上星期四，又一名病人離開了這個世界。

從不做體檢 怕「喚醒巨龍」

大半年前才認識這名60多歲的王女士，她一向諱疾忌醫，從不定期檢查身體，因為她相信發掘隱藏的毛病有如喚醒沉睡的巨龍，後果將一發不可收拾。可是近半年她消瘦了10多磅，以往每天大便暢順，但最近如廁愈來愈困難，左腹還隱隱作痛，終於在逼不得已的情况下才來求醫。

第一次會面的時候，她已是臉色蒼白，身形瘦削。當我檢查她的身體時，竟然發現她的左腹有一個硬塊，懷疑是大腸癌。我感到很意外，因為大腸癌一般是觸摸不到的，除非腫瘤已變得非常龐大。

末期腸癌 本可完全預防

心知情况不妙，我便盡快安排大腸鏡及電腦掃描。結果發現她患上乙狀結腸癌，並有腸道阻塞及擴散至腹腔及肺部，屬於末期癌症。

「王女士，我有個不幸的消息告訴你……」

這個晴天霹靂的消息令她不知所措，誰又會想到自己從不求醫，一見醫生便已罹患絕症？看着她與女兒抱頭痛哭，我不禁想：「為什麼一個本應可以完全預防的疾病，我們卻自我放棄機會，讓它在不知不覺間奪取寶貴的生命呢？如果她十多年前開始定期檢查的話，我深信她今天一定不會落得如此下場。」

後來我轉介王女士到腫瘤科接受標靶藥物治療。起初她的反應還可以，但最近兩個月的情况急轉直下。上個月，王女士與女兒再回來覆診，她已變得很虛弱，需要依賴輪椅出入，就連進食也愈來愈困難。於是我安排她入院接受紓緩治療。終於王女士在上星期四離開她最捨不得的家人。

如果生命可以再來一次的話，相信她對健康的選擇會完全不一樣。

文：陳家亮

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