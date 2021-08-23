兒言自得：不患寡而患不均

【明報專訊】新冠疫症，突顯了世界各國貧富懸殊，醫療資源分配不均的殘酷現實；也暴露了一些發達國家假仁假義，口裏說得漂亮，未有疫苖時整天說要研發疫苗打救世人，但疫苗研發成功後，卻寧願讓大量存貨過期失效，也不願放出來惠澤他國，對無力購買疫苗的窮國更是見死不救，或只是象徵式地給些小恩小惠，做做政治秀。環顧當今世上，還有不少窮國黎民，連注射一針疫苗的機會也沒有，一些發達國家已開始為國民接種第三劑疫苗，看來一切都是金錢掛帥，世界大同只是虛話。

新冠疫苗顯露出來的貧富不均，只是冰山一角，事實上，現今世界，「朱門酒肉臭，路有凍死骨」的荒誕現象，天天都在發生，只是似乎與己無關，或者見怪不怪。在發達國家及地區，包括香港，藥廠不斷推出日新月異的藥物，有時價錢貴得令人咋舌。現時最昂貴的兒科藥物首推Novartis藥廠在2019年推出，用以治療脊髓性肌肉萎縮症（spinal muscular atrophy）的基因治療藥Zolgensma，定價是每劑2,125,000美元，折合約16,500,000港元。可是同時間，同是地球村居民，貧窮地區每年有超過800萬5歲以下兒童因缺乏藥物（包括預防傳染病的疫苗和治療常見傳染病的藥物）失去性命。

窮國病童缺常見藥

上星期兒科醫學期刊Pediatric Health, Medicine and Therapeutics報道了在非洲埃塞俄比亞一個名叫Gondar的城市做的研究，研究人員以抽樣調查方式，探討該市5歲以下兒童患病時能否獲得適當藥物治療。為了針對腸胃炎、肺炎、瘧疾、維他命A缺乏症及愛滋病等非洲貧瘠地區常見的兒科病，世界衛生組織特別列出了一個優先藥物名冊，建議相關政府優先提供這些藥物給兒童，名冊裏大部分都不是什麼昂貴藥物，但對患了上述常見病的兒童，卻足以救死扶危。研究結果顯示，許多有需要兒童，都未能獲得這些藥物治療。連最普遍、最廉宜，用以醫治腸胃炎肚瀉缺水時用的口服水分和電解質補充劑，便有百分之十四患童無藥可用；患瘧疾的兒童，得不到適當抗瘧疾原蟲藥物的竟多達四至五成；五成多患肺炎的兒童，未能獲得適用的抗生素；差不多六成缺乏維他命A的兒童，得不到維他命A補充劑。

因為經濟原因，窮國和富國的醫療服務水平有天淵之別，富有國家或地區所用的醫療儀器、藥物及其他醫療配套，窮國都是望塵莫及。最甚的，就是富國不斷攫取窮國有限的醫療資源，以致貧者愈貧，富者愈富。

任何國家地區的醫療資源，最寶貴的肯定是人才。要培訓一名有經驗的醫生或護士，需時動輒超過10年，投入經費也不少。要是國家不斷流失自家培養的醫護，肯定是這國家的損失。我們只要到歐美國家的醫院參觀，便會見到許多來自南亞和菲律賓的醫生和護士。歐美國家憑着經濟優勢，以較高的生活水平和薪金不斷吸引較窮國家的醫護投誠，已被不少學者評為不道德的資源掠奪。

不患寡而患不均，世界本來就不公平，要達到人人平等，談何容易。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）

作者簡介﹕中大榮休教授，專攻新生兒，論盡奇難雜症，月旦醫護界二三事