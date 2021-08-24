皮膚乾裂有傷口 沾污水易中招 落雨著涼鞋 真菌乘虛入侵

【明報專訊】遇上傾盆大雨，雨水罨住雙腳，又焗又濕十分難受。透氣涼鞋或密封雨靴，似是雨天良伴。不過，皮膚科專科醫生卻指出，涼鞋令皮膚暴露，雙腳沾上雨水灰塵，可能惹上真菌，感染腳癬！而塑膠雨靴不透氣，悶出腳汗，亦可能變成真菌溫牀。

在多雨季節，既不想弄濕雙腳，又擔心染上皮膚病？專家教選鞋貼士。

上班遇上大雨，為免雙腳被罨住一整天，很多人都會穿通爽的涼鞋或拖鞋，但皮膚及性病科專科醫生陳俊彥和林嘉雯都認為，涼鞋和拖鞋無法保護雙腳，增加腳部接觸真菌及細菌的風險。

膠鞋不吸汗 利真菌滋生

陳俊彥解釋，塑膠製的拖鞋和涼鞋不吸汗，汗水容易積聚於雙腳，有利真菌滋生；加上雙腳沒有完全包裹，容易被街上污水濺到，戶外環境充滿細菌，如金黃葡萄球菌及抗藥性金黃葡萄球菌，若不慎接觸皮膚，有可能導致蜂窩性組織炎，嚴重可致細菌入血。林嘉雯指曾有病人穿涼鞋到街市買菜，腳上傷口被街上污水濺到，感染抗藥性金黃葡萄球菌，誘發蜂窩性組織炎，皮膚長出膿瘡，需要留院治療。腳上有傷口、皮膚乾燥出現裂紋，以及免疫力低者如糖尿病人、服用免疫系統抑制劑的病人等，都是高危一族，真菌容易乘虛而入。但別以為腳部有明顯傷口的人才要留神，我們身上或有看不到的傷口，不能掉以輕心：「皮膚作為身體最大的器官，有時一些很細微的傷口，或皮膚乾燥缺裂，病菌都有機可乘。」

雨靴宜選高筒配棉質襪

碰上下雨天，最好還是換上一雙防水雨靴。究竟選高筒雨靴還是低筒雨靴呢？大家也許會跟隨潮流或視乎衣服配搭作考慮，但林嘉雯稱，香港夏天雨量多，應選擇保護力較高的高筒雨靴，否則雨水進入鞋內，因塑膠物料不透氣，雨水連同汗水悶在鞋內，反而成為真菌溫牀。另外，應配以一雙棉質襪，吸汗之餘，亦有助隔開皮膚與塑膠接觸，避免引起敏感。雨靴侷促，切忌穿上一整天，回到公司後應換上通爽的鞋，並待雨靴徹底乾透才再次穿上。

近日天氣不穩定，前一刻風和日麗，下一刻暴雨突如其來，上班族平時可在公司放置後備鞋襪，以備不時之需。萬一雙腳濕透，回到公司後應馬上除下，換上乾爽的後備鞋襪；收工前若鞋仍未乾，可用紙巾或毛巾盡量印乾雙鞋，總比穿上濕掉的鞋好。

密頭鞋≠侷促 多腳汗可換襪

炎熱的日子，對於多腳汗的人而言，穿上密頭鞋，悶出腳汗，會否令真菌大量滋生？「其實不用擔心，密頭鞋具保護力之餘，所用的物料不一定侷促。平日沒有下雨時，可穿布鞋，並搭上棉質襪吸汗。」林嘉雯續稱，如果真的很大汗，有需要時每天應更換多於一雙襪，又或公司環境不太骯髒的話，可換上拖鞋，以免悶着雙腳。回到家後，要將鞋晾乾，如翌日仍未乾透，應換上另一雙鞋子。

文：張淑媚

編輯：林曉慧

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com