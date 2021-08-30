養生帖：戒口治濕疹 慢性過敏走漏眼

【明報專訊】海鮮、芒果、牛羊肉、燒鵝等都列在耳熟能詳的濕疹戒口清單上。雖然不少人中西醫雙管齊下，但濕疹並未得到根治，特別是兒童患者，濕疹反覆發作嚴重影響睡眠和心情，加上各種各樣戒口，令孩子發育明顯遲緩。而問題癥結便是戒口。

食物加熱 減低過敏原性

食物過敏分急性和慢性，英國過敏協會調查顯示，人群中50%可能存在各類慢性過敏，而急性過敏者只有1.5%。急性過敏多數表現在皮膚、呼吸道和腸道；而慢性過敏則會影響人體各組織器官。海鮮帶來皮膚紅腫痕癢的急性反應，很容易引起我們的重視，但日常食物引起慢性過敏則常常被忽視。其中最容易引起兒童過敏反應的包括牛奶、雞蛋和小麥麵包。牛奶中的酪蛋白、乙種乳球蛋白，蛋白中卵白蛋白、卵類黏蛋白，都是變態反應原。長期進食這類食品誘發持續過敏狀態，不但引起皮膚炎症，牛奶過敏甚至會誘發血小板減少、腸出血等。

對於防不勝防的日常飲食過敏，如何應對呢？原來加熱可減低大多數食物的變應原性，胃酸和消化酶也有助減少食物過敏。同時戒口要有的放矢，最好先通過檢測了解自己對什麼食物過敏，選擇低過敏原的食物，並通過烹飪加熱等方法減低過敏原性。中醫認為，過敏體質除了先天因素外，與脾胃有關，通過健脾祛濕、清熱解毒也有望預防和緩解皮膚過敏徵狀。

◆清熱祛濕湯

材料：綠豆150克、海帶100克、赤小豆30克、薏米30克、豬脊骨250克、生薑3片

做法：

1. 薏米、赤小豆和綠豆分開浸泡半小時洗淨

2. 冷水3碗煮綠豆，煮沸後先取出綠色湯水備用

3. 海帶浸泡及洗淨，豬脊洗淨汆水

4. 綠豆及其他材料以12碗水煲約2小時，混合綠色湯水飲用

文：董爽（香港大學專業進修學院中醫課程統籌主任、註冊中醫）