吾生有杏：院長醫生周記（163）：檢測你的腸道微生態？

【明報專訊】過往幾年，中大醫學院的腸道微生物群研究中心發表了一系列重要的研究成果。整體來說，愈來愈多證據顯示腸道微生態與我們的健康息息相關，受影響的範圍不單是消化排泄，還有肥胖、糖尿病、濕疹、大腸癌，甚至神經系統問題，例如自閉症、抑鬱、認知障礙，還有影響全球的新冠病毒，這些問題都與腸道微生態有直接或間接關係，彷彿主宰我們健康的不再是人體基因的專利。

為什麼？是天方夜譚還是危言聳聽？幾年前當我提出這論據的時候，不少市民大眾甚至醫學專業人士都抗拒這個醫療新領域。主要原因是過往幾十年這方面的研究沒有突破發展，不少市場上的健康產品都缺乏實質醫學數據支持，只靠包裝和推銷。久而久之，大眾便質疑這些商品是否誇大其詞。

近來科技發展迅速，科學家利用宏基因組學（metagenomics）及代謝體學（metabolomics）發現很多新的微生物品種及其功能。我相信未來5至10年將不斷有突破的新產品，不再只是改善消化排泄，而是達到預防及治療多種疾病的成效。

測試參差 宏基因組學較精準

現今針對腸道微生態的新科技，可以用作診斷及預防疾病的工具嗎？答案是可以的。但選擇這些嶄新服務之前，市民大眾需要小心了解以下問題：

1.若檢測指定疾病，所採用的生物標記（biomarker）有無大型研究確認？它的靈敏度（sensitivity）及特異性（specificity）有多高？不同種族會否影響它的準確程度？正因微生物群深受環境影響，所以西方研究數據往往不能應用於亞洲。

2.若檢測作為整體健康或預防疾病指標（health indicators），化驗室所採用的是什麼科技？最常見的科技是16S核糖體RNA（16S ribosomal RNA），簡稱16S rRNA。因為它存在於大多數微生物，所以16S rRNA常用作鑑定微生物的標準。大多數細菌16S rRNA基因序列可在公共數據庫得到，可是這些數據庫的質量往往沒有驗證；加上16S rRNA技術不能夠作深層次的基因序列分析，所以它不可以精準地分辨不同的菌株。

3.如果需要精準測試，便要採用更先進科枝。其中宏基因組學是現今最強力方法揭示以往利用16S rRNA所隱藏及遺漏的微生物。市民應查詢化驗所提供的是16S rRNA或是宏基因組學。

4.樣本分析是否採用化驗所獨有的龐大數據庫？還是利用公共數據庫？如前文所解釋，公共數據庫並不可靠，大大降低化驗報告的可信程度。

科技一日千里，市場上所提供的測試十分參差，市民大眾應更小心選擇對自己有用的服務。

文：陳家亮

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