扭毛巾倒茶切菜也艱難 手指操玩橡筋 拯救媽媽手

護腕承托——患者大拇指和手腕會因痛楚而乏力，護腕可減少活動和增加休息時間。（Panuwat Dangsungnoen@iStockphoto）

【明報專訊】常聽說媽媽比較容易患上「媽媽手」。其實媽媽手只是俗稱，正式醫學名稱是狄奎凡氏症（De Quervain's disease），又稱橈骨莖突狹窄性腱鞘炎。臨牀上常見患者是需要重複手部工作的人，例如家庭主婦、長時間用滑鼠的文員、廚師和樂手等；而由於長時間使用智能手機或打電玩而患上狄奎凡氏症的病例，近年也有增加。媽媽手影響大拇指及手腕活動，手部復康運動可幫助回復手部功能。

狄奎凡氏症是一種重複勞損，並不止媽媽才會患上；但因為患者當中有很多產後女士，所以又俗稱媽媽手。她們會經常抱起嬰孩，如果托住嬰孩時過度使用拇指及手腕，可導致勞損，便會較易患上媽媽手。而一般情况下，女性患病的機率比男性高。

拇指手腕乏力痛楚 未必紅腫熱

狄奎凡氏症病因是由於控制大拇指活動的兩條肌腱（圖三）：拇短伸肌及拇長展肌勞損及創傷，引致位於橈側的肌腱、滑膜或腱鞘增厚，令管道變得狹窄。雖然狄奎凡氏症又名狹窄性腱鞘炎，但患者不一定會出現紅、腫、熱等發炎徵狀，臨牀上沒有發炎的病例反而更普遍。

患者的大拇指及橈側手腕會疼痛而乏力；有急性炎症的患者會出現紅、腫、熱等發炎情况。病情嚴重會影響大拇指及手腕活動，導致手部功能受限制。日常生活如拿重物、扭毛巾、倒茶、用刀切菜等活動，都會令痛楚增加。如有以上情况，患者應盡早求診，尋求醫生和物理治療師協助。

狄奎凡氏症的診斷主要根據臨牀檢查。醫生也有可能安排患者照X光或超聲波，排除一些嚴重情况例如骨折、神經炎或感染等。治療方面，通常會先嘗試保守治療。西醫處方消炎和止痛藥，並轉介物理治療師跟進。首先建議患者減少大拇指和手腕的負荷，例如避免提舉重物，減少重複的大拇指和手腕活動，使用工具協助等。媽媽們可改變抱起嬰孩的手勢，多使用前臂和大肌肉支撐孩子重量。

護腕、貼布承托 冷敷對應紅腫

患者也可以使用有大拇指承托的護腕或彈性貼布，以減少活動和增加休息時間。物理治療師可以透過熱敷、治療超聲波、針灸、透皮神經電刺激（TENS）等幫助減低痛楚和加速復元。如患處有紅、腫、熱等發炎徵狀，應使用冷敷代替熱敷。視乎患者情况，物理治療師會指導患者練習手部復康運動（詳見「復康運動」），幫助回復手部功能，當中包括肌腱關節運動、肌腱伸展運動和肌力強化運動。如果情况沒有改善，西醫可考慮注射類固醇於患處。若患者對所有保守治療都沒有療效，則可能需要以外科手術處理，但此情况只佔極少數。

避免單一手指玩手機平板

雖然媽媽手有許多治療方法，但預防更重要。避免長時間做重複的手部工作。如果工作需要長時間運用手指及手腕，應嘗試間中轉換手部姿勢和給予適當休息，也可以使用有大拇指承托的護腕增強保護。另外要注意使用智能電話或平板電腦的時間，也要避免使用單一手指操作的習慣而引起勞損。如有疑問，應向醫生和物理治療師查詢。

■復康運動

郁郁手指 伸展肌腱

媽媽手影響大拇指及手腕活動，手部復康運動幫助回復手部功能。

A. 肌腱關節運動

1.大拇指向上伸直，向下屈曲。重複20至30次

2.大拇指向外向內開合。重複20至30次

B. 肌腱伸展運動

向下按着痛手大拇指，直到大拇指及手腕有牽扯感覺，維持20至30秒，重複5次

C. 肌力強化運動

5隻手指套橡筋內，慢慢張開手指直到橡筋拉緊，維持5秒，然後放鬆。10至15次為1組，重複3組

文：鍾致康（香港物理治療學會手部復康專研組、註冊物理治療師）

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