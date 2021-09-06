【明報專訊】稚年兒子病了發高燒，可是沒錢看醫生，眼見兒子病勢不輕，妻子哭哭啼啼不知所措，思前想後無計可施，唯有硬着頭皮向勢利朋友借貸，卻處處碰壁，走投無路逼得鋌而走險……這似乎只是粵語長片的情節，但在二戰後的香港，一直到1960年代末，卻是社會活生生的寫照。

昔日抗拒入公家醫院

都是因為窮。那時百廢待舉，整個社會都窮，政府僅有的資源，主要用以改善公共衛生，這是正確的政策方向，不過難免忽略了醫療服務。那時代普羅大衆的想法，是除非山窮水盡沒法籌錢看私家醫生，否則有病千萬不要到公家醫院，因為那裏醫、護，甚至掃地嬸嬸都態度惡劣，而且很可能「打棟入，打橫出」。

隨着1970年代經濟起飛，香港公營醫療服務漸見起色。原來只有瑪麗和伊利沙伯兩所公立全科急症醫院，1975年和1984年迎來瑪嘉烈醫院和威爾斯親王醫院，新醫院帶來了新醫療儀器和管理模式。到了1990年醫管局成立，香港醫療服務更起了天翻地覆的變化。時至今日，香港醫療水平和世界最先進地區已不遑多讓，而資源運用效率，更是冠絕全球。

整個社會富起來，香港政府也不再吝嗇，給予醫管局的經費愈來愈多。今天的公營醫院，醫生不用因成本問題費神考慮用哪種藥物、動不動手術、做不做檢查等。以我的本科為例，新生兒深切治療部的早產嬰，每天治療成本動輒超過2萬元，住院日子往往超過3、4個月，最保守估計單是成本已超過200萬元，沒有公營醫療，有多少父母能負擔？現時香港公營醫療的質素，不是水平和錢的問題，而是供不應求，「等不及待」。但這似乎和錢無關，而是醫護，包括輔助醫護人員人手不足的問題。

美國富男比窮男多活15年

美國是全世界最富有國家，富到可以窮兵黷武，當世界警察，但同時也是世界最貧富懸殊的國家。在這國度裏，只要你有錢，或有僱主替你支付昂貴的醫療保險費用，你可以得到最尖端最一流的醫療服務；但若你不幸是窮人，卻可能得不到最起碼的醫療照顧。根據一個美國時事財經網今年4月發表，名為Health Care Inequality in the US（美國醫療健康服務的不平等）的報道，在奧巴馬醫療法案（也稱「可負擔醫療服務法案」，Affordable Care Act）出台前，有兩成美國人沒有醫療保險，其中每年有45,000人因付不起醫藥費而失去性命。其他勉強付費的會變得一窮二白，被迫賣掉房子而流離失所，或累積大額信用卡債項。文章同時指出，要是你有幸是美國首百分之一的富男，你的壽命會比最窮的百分之一窮男長15年；富女和窮女相差少一點，只有10年分別。至於整體健康水平欠佳、頑疾纏身，行動自理不便等問題，那更是窮人佔了大多數。

最窮港人也可享醫療服務

窮人多病，多病令人更窮，窮病是那麼息息相關，就像攜手作惡，蠱惑人間的魑魅，給他倆盯上了的人只有沉淪不能自拔，全靠外力幫助才有生機。我們活在香港，最窮的人也可以免費得到醫療服務，比美國的窮人有福多了。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）