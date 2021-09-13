睇「蘇媽」跟住喊 鏡像神經元作怪

【明報專訊】《媽媽的神奇小子》票房突破2000萬，電影講述殘疾運動員蘇樺偉和「蘇媽」的故事，不少觀眾「喊濕幾包紙巾」。追劇看電影，女生好像特別「眼淺」，是否男女的生理結構不同，女生淚腺特別發達？或是受心理因素影響，情感太過脆弱？而當身邊人都哭成淚人，自己卻無動於中，又是不是「冷血」？

藉模仿對方行為 理解身邊事物

看同一部電影，不同人有不同感受，究竟為什麼？香港心理學會註冊臨牀心理學家梁重皿分享，基於生理因素而導致感動的理論，主要與大腦的鏡像神經元（mirror neuron）有關。這種神經元幫助我們獲取如「鏡子」般的學習方式，透過模仿對方的行為、表情、動作等，去理解身邊事物、獲取情報。「鏡像系統的功能基本上是與生俱來，可以觀察初生嬰兒，看到媽媽笑，寶寶也會跟着笑。」這種能力對於社交需求十分重要，協助我們讀懂身邊人感受，明白別人意圖與狀態，透過鏡像神經元分享自己情緒、個人經驗，產生人與人之間微妙情感連繫。

看催淚畫面 催產素分泌增易感觸

不過梁重皿補充，鏡像神經元只是其中一個解釋。2015年，學者Paul J. Zak也提出一個理論，指情感會受催產素，一種腦內神經傳遞物質所影響，與同理心有密切關係。當看到與情感相關的畫面，腦部會分泌更多催產素，讓我們對於情感感知更敏感。因此我們有時即使知道電影是虛構，但只要足夠投入情節和畫面，都能刺激身體生理機制，導致情感觸動。

主流文化 或令男士「淚腺閉塞」

但為何到了最催淚情節，女生淚涕直流，男士卻全程淡定「淚腺閉塞」？是否女生鏡像神經元特別發達、催產素較多？「女生更愛哭，跟生理結構沒有絕對關係。」梁重皿解釋，每個人表達情感方式不盡相同，在主流文化認為男生應理性、有淚不輕彈；成年人應該成熟，公衆場合哭是「不太妥當」；這些都會影響大家表達情感的方式。

輔導心理學家方婷補充，每個人有不同成長背景、性格特質和人生價值觀，所以不同人看同一部電影，會有不同解讀。有人較眼淺，可能是天生富有同理心，容易代入了電影角色、情節，甚至有感情投射，「投射就是指自身經歷會與電影連結，因此看某一些情節會特別感觸」。另一方面，「有人則會較理性，覺得電影是假象，會保持距離，當一個觀察者，不易代入角色情節」。

眼淺≠脆弱 不哭≠冷血

方婷另外指，有些人自我保護機制很強，不讓自己流露內心情感，「縱然他內心有很多感受，也不會表露出來」，所以不一定要流淚才是很觸動；有些人比較慢熱，不流淚，不代表他沒有感受或感受不強烈。

哭，常被視作脆弱的表現，在戲院中害怕被旁人聽到自己「嗦嗦」聲涕淚交垂，但方婷指「毋須羞於表達自己的情感！你覺得感動就去哭吧，容許自己感受自己的感情，其實是好事」。眼淺的人較易表達情感，不會壓抑，在心理學來說是一個健康的現象。她指出，不要抗拒自己的情感，覺得「喊好核突」，反而要想「哪裏最感動到我，所以我喊」？有助了解自己更多，甚至有所成長；又或是看完電影後，與朋友討論一下電影主題、人物、情節，從中可了解他的價值觀、經歷和情緒，或他與生命中重要人物的情感連結。

持續悲傷影響生活快求助

不過，若過分眼淺，情緒氾濫，容易受外間刺激，就可能有處理不到的情緒，方婷提醒，若看完電影後一直沉淪在悲傷中，甚至影響日常生活，就有需要求助，找辦法減少因外間刺激而導致情緒波動。梁重皿補充，作為朋友或身邊人，也不必過於批判他人的情感表達，不要惡意嘲笑、亂改花名如「喊包」、「乸型」等，嘗試多理解、多溝通。

相反，倘若看一部人人都覺得催淚的電影，自己卻不為所動，是否「冷血」？方婷認為，一個人「不為所動」有很多原因，「可能是他很壓抑自己的情緒，不懂得表達，習慣了不去表達或習慣與他人的情感保持距離，甚至只是比較慢熱」。另外，自閉症患者社交能力和同理心會與一般人不同，難以理解別人想法或代入別人感受。

文：唐可怡、李欣敏

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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