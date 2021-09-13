另類治療：電影治療輔助 睇戲解心結

【明報專訊】電影牽動喜怒哀樂，不少人看畢一部電影，心靈有被療癒的感覺，電影是否有治療功能？曾修讀電影，於電影業工作的方婷，在轉行做輔導心理學家時就想，「電影與心理其實不用取捨，反而可以融合」，於是開始研究電影治療（cinema therapy）。

投射情感 睇戲嬲到打爛杯

她表示，電影治療在香港以至亞洲的定義都較模糊，未有很有系統的發展，她視為一種輔助治療。很多人有看電影的經驗，亦有些人喜歡電影，所以當事人不會抗拒以電影作為治療媒介。人在看電影時經常有心理投射，但意識上未必察覺到，治療師就可以作出較深層次的心理分析。電影治療可分為3種形式：

1. 作為心理教育媒介，利用劇情、內容和人物關係去講授心理知識，分享獨特見解，令受眾認識自己，並有所反思和成長；如社工或教師學習了電影治療技巧，引導學生思考和討論。

2. 小組形式，與其他類型心理小組類似，參與者有同類問題或困擾，如有喪親、焦慮等，治療師揀選電影給他們觀看，然後有目的地去討論，讓他們紓發感受，並得到同路人支援，方指「如果單對單問你，對這件事有什麼感受，你可能覺得很難講出來，但透過討論電影情節，較容易表達內在的情感」。

3. 個人治療，方婷會請當事人分享他喜歡或印象深刻的電影，電影是一個工具讓她更了解當事人，從中解決他們的心理困擾。她分享一個個案，有一名當事人看《蜘蛛俠》，其中一幕是蜘蛛俠發現女友人的爸爸是壞蛋卻無力反抗，令當事人十分憤怒，還把水杯摔破。引導下得知他把生活無力感投射在電影情節上。治療既可讓當事人了解到自己平日壓抑了很多情緒，亦可與他一起尋求解決辦法。

近期受創者不宜 可致二次傷害

方說，喜歡電影的人都適合接受電影治療；且不一定要「有問題」才去尋求輔導。年代轉變，很多人主動求助不是因為心理疾病，可能是失去人生目標、人際關係出現問題等，希望認識自己、調適心理。然而，有些人則未必適合電影治療，例如：不喜歡電影的人；近期受過創傷的人，若未走出陰影，看相關電影可能有二次傷害；不穩定的精神分裂症患者，因為他們未必分清現實和幻覺，如要代入電影角色可能會令他們混淆；一些嚴重情緒病患者，如嚴重抑鬱症，他們會覺得凡事都是灰暗、負面，未必能理性討論及透過電影治療找到出路或解決辦法。

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