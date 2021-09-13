醫學滿東華：骨質密度知多少

【明報專訊】李太：醫生，我近來背痛愈來愈嚴重，是否患有骨質疏鬆症？

醫生：李太，骨質疏鬆症是一種骨骼新陳代謝的病症。患者骨質密度減少，令骨骼結構變得脆弱，若只有骨質疏鬆症，患者應該沒有病徵。但骨質疏鬆症患者容易因輕微碰撞或跌倒而骨折，產生痛楚。最常見骨折部位包括股骨、脊椎及前臂骨。即使沒有任何碰撞，骨質疏鬆症患者亦可能因一些日常生活動作，如提起重物、彎腰等，令脊椎出現塌陷，背部變得彎曲，形成駝背及身高變矮的問題，引致背痛。

40歲後骨質流失變明顯

李太：骨骼這麼堅硬，為什麼會出現疏鬆問題？

醫生：其實骨骼結構密度會隨年齡改變。一般來說，骨質於童年及青春期迅速增長，30多歲時達至頂峰。到近40歲，骨質流失開始變得明顯；更年期女性更會因體內雌激素下降，加劇骨質流失。當骨質流失速度較正常快時，便會增加患骨質疏鬆症和骨折的機率。骨骼新陳代謝是一個延續過程，因此，無論男女老幼，都應注意預防骨質疏鬆症。

李太：你剛剛提及更年期女性因體內雌激素下降，會加劇骨質流失。我今年65歲，看來我一定有骨質疏鬆症！

醫生：除了更年期後的女性，還有其他風險因素，例如長者、體型瘦小、家族中有骨質疏鬆症患者、吸煙、酗酒、長期攝取鈣質不足、缺乏維他命D、過量飲用含咖啡因飲品（例如咖啡、濃茶）、缺乏負重運動等。另外，有些疾病，例如甲狀腺機能亢進，或因化療、電療或手術而提早停經等；長期服用高劑量類固醇藥物亦會增加骨質疏鬆症的風險。

李太：我想知道自己是否患有骨質疏鬆症，應該怎麼辦？

醫生：如屬上述高危人士，須定期接受檢查。雙能量X光吸收測量儀（DEXA）是常見而又準確測量骨質密度的方法，只要10至15分鐘便得知結果，可以用於診斷及監察治療的效果。另外須注意，市面上的超聲波儀器只可以作為骨質密度的初步篩驗方法，並不能作為確診工具。

李太：明白了，請你替我安排骨質疏鬆症及背痛的檢查吧！

文：鄺盈芮（東華三院綜合診斷及醫療中心醫生）