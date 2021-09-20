痛 焗 驚 觸動迷走神經 見暈防跌 交叉腳企扣手頂住

【明報專訊】歌手姜濤早前在宣傳活動中暈倒，需別人攙扶離場，直至之後網上報平安，才讓一眾「姜糖」鬆一口氣。突然暈一暈可大可小，既可能是中風、心臟病發等嚴重疾病，亦可能是低血糖、貧血等，其中以迷走神經昏厥最為常見。

原來打針見血、胃痛經痛，甚至大便太用力，都可觸動迷走神經而暈倒，應怎樣處理？

刺激「迷走」致血壓低 腦供血驟降

經常聽人說嚇到暈、痛到暈、焗到暈，原來不是用詞誇張，醫學上的確會出現這些情况，背後是迷走神經作怪。心臟科專科醫生陳麒尹解釋，迷走神經是第10對腦神經，經過身體多個重要器官，包括心臟、呼吸系統、消化系統、血管、肌肉等，掌控血管鬆弛度和控制心臟血壓。當迷走神經受過度刺激，血管會鬆弛，出現血壓過低、心跳減慢，令腦部供血量驟降，導致迷走神經昏厥。

「昏厥最常見原因是腦部供血突然減少，當腦部不夠血，就會不夠氧氣和養分，引致神志不清暈倒」，急症科專科醫生蕭粵中指，迷走神經昏厥很常見，「在醫院見不少，近半年多見打疫苗時發生」。

大便用力過度 亦會「谷到暈」

看恐怖片嚇到暈、見血驚到暈，生活上很多情况都會刺激迷走神經變得過度活躍。明德國際醫院心臟科專科醫生張仁宇指，突然受嚇、心理壓力、腸胃不適，或悶熱環境如逼巴士港鐵等，都是常見誘發因素；大便用力過度亦會「谷到暈」！他解釋，頸部的頸動脈竇負責偵測頸動脈血管壓力，當大便時太用力，令頸動脈壓力急升，頸動脈竇偵測到血壓過高，就會刺激迷走神經將血壓降低，因而突然暈倒。

張仁宇續指，如果身體狀態差、缺水、全日沒進食，加上迷走神經過度活躍，都會增昏厥危機。蕭粵中補充，身體脫水令血容量下降，容易引起昏厥。痛楚也會刺激迷走神經，如胃痛、經痛，或受傷、骨折引起肢體疼痛，都會加劇迷走神經反應，真正「痛到暈」。「如果身體有痛楚，吃止痛藥減輕痛楚，理論上會減低昏厥危機，但最重要是休息」。

年輕瘦削女性多發 昏厥時間短

哪些人特別容易迷走神經昏厥？張仁宇指，較常見於年輕女性，尤其是瘦削型。她們本身血壓較低，當迷走神經受刺激，血壓進一步下降，更易昏厥；但隨年紀漸長，血壓慢慢增高，發作次數會減少。迷走神經昏厥毋須特別治理，但以防萬一，第一次暈倒後應求醫，查找背後原因；一般而言這種昏厥患者有典型特徵，通常年輕、昏厥時間短，一般問診已能斷症。但遇到有多次暈眩或休克的患者，又分不清是否迷走神經昏厥，可借用斜牀診斷。陳麒尹解釋，病人平躺牀上，然後將牀傾斜，頭升高，重現昏厥情况。如果病人出現血壓降低、心跳減慢，就是患上迷走神經昏厥。蕭粵中補充，若是長者昏厥，須排除是否因心律不整而導致心跳減慢，要做詳細檢查如心電圖、驗血才會得知。

徵兆：耳鳴 視野收窄 作嘔作悶

迷走神經昏厥不是嚴重疾病，張仁宇指，「最大危險在於昏厥時正在做危險動作，如高空工作，就有可能會從高空墮下；若過馬路時發生，就可能被汽車撞倒」。雖然昏厥突如其來，但他建議患者要做預防措施，避開一些已知可刺激迷走神經的因素，如避免脫水，別擠入人滿的車廂，房間悶焗就到外面呼吸新鮮空氣等。

迷走神經昏厥發作前會有徵兆，患者會出現耳鳴、雙眼視野收窄、面青口唇白、作嘔作悶等。陳麒尹教路，立即雙腳交叉企、雙手扣緊向外拉、咬緊牙關，或可刺激血壓升高，若能堅持30秒沒暈倒，代表已中斷迷走神經的刺激信號，不會昏厥。但當外在刺激太強，患者有可能直接暈倒，昏厥後只要躺平身體，讓血液重新流經腦部，短時間內會回復意識。

■常見昏厥：暈倒不自行蘇醒 或攞命「心病」

蕭粵中指，除觸動迷走神經以外，還有其他因素可能導致昏厥。例如月經來潮，除可能因「痛到暈」觸發迷走神經外，經血量多也可能引致貧血，沒有足夠紅血球攜帶氧氣進入大腦，令人昏厥。如果不是一次半次，而是月經流量一向較多，容易貧血和昏厥，應求醫處理。

久坐急站 血壓未調節見暈

另外，不少人試過「坐低起身見頭暈」，嚴重亦可致昏厥。蕭粵中解釋，「如果長時間躺下或坐下，突然起身，頭部位置突然從低位升高，血壓未能及時調節；若加上脫水，會出現體位性低血壓（又稱姿勢性低血壓），亦會令人昏厥」。久坐後起身不要太急，慢慢扶着起身，可以減低此類昏厥的風險。

因血糖低而暈倒也時有聽聞，但蕭粵中指，低血糖引致昏厥一般發生在糖尿病人身上，病人如服用過量降糖藥或服藥後用餐量太少，會令血糖過低。此外，減肥節食、長期飲酒致肝醣儲存不足，或長時間劇烈運動後糖分補充不足，都可能令血糖值低於4mmol/L（正常空腹值為4至7mmol/L），因而出現手震、冒冷汗、心跳加速、四肢無力、頭暈等徵狀，嚴重亦會昏厥。蕭表示，如果當事人神志清醒，沒有吞嚥困難，可給他補充容易吸收的葡萄糖食物和飲品，或糖果、朱古力等，以緩解不適。

突然暈倒原因眾多，雖然迷走神經昏厥不是嚴重疾病，專家都建議暈倒後最好還是求醫，排除一些嚴重疾患。中風、心肌梗塞、嚴重心室性心律不整、腦癇等都可導致昏厥，未及時治理會有生命危險！張仁宇表示，以心臟疾病為例，心室顫動與心室性心動過速令心臟亂跳，血液無法正常泵到心臟和腦部而導致昏迷。與迷走神經昏厥不同，這類病人暈倒後不會自行蘇醒，如果不及時施行急救，嚴重可猝逝。

文：李欣敏、張淑媚

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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