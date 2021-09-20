醫言有理：淺談淋巴癌

【明報專訊】淋巴癌屬香港10大常見癌症之一，每年新症患者過千人，病理複雜，仔細分類近百種，較常見的也有10多種。

淋巴癌屬淋巴細胞腫瘤，大多源發於分佈全身的淋巴結，但亦可出自全身任何器官，包括腸胃、皮膚、鼻咽及鼻竇、脾臟、生殖器官、乳房、口水腺、胃、眼窩、肺、腦神經系統等。其他癌症如肺癌、腸癌及乳癌等或擴散至附近淋巴結，然後傳至遠處的淋巴結及其他器官組織，這不是淋巴癌；肺癌轉移至淋巴結，仍是肺癌，不是淋巴癌，切勿混淆。

淋巴癌可大致分為：何傑金氏淋巴癌（Hodgkin lymphoma）及非何傑金氏淋巴癌（non-Hodgkin lymphoma）兩大類。中國人相對較少患何傑金氏淋巴癌，患者比例是1比9，西方國家數字是3比7。

低毒性淋巴癌可轉化高毒性

非何傑金氏淋巴癌有數十種，部分屬低毒性腫瘤，如濾泡性淋巴癌（follicular lymphoma）、小淋巴細胞淋巴癌（small lymphocytic lymphoma）及邊緣細胞淋巴癌（marginal zone lymphoma）；癌細胞繁殖速度較慢，腫瘤生長速度亦較緩。高毒性淋巴癌生長速度快，殺傷力亦較強，如瀰漫大B細胞淋巴癌（diffuse large B cell lymphoma）、淋巴母細胞淋巴癌（lymphoblastic lymphoma）及伯基特氏淋巴癌（Burkitt's lymphoma）。低毒性淋巴癌可轉化至高毒性，必須小心！套細胞淋巴癌（mantle cell lymphoma）比較特別，毒性可高可低，因病人而異。病理分類非常重要，活組織檢查（biopsy）有助確診，最終決定最佳治療方法，選擇最有效的藥物。

淋巴癌的擴散程度可分為4期，1期腫瘤只影響單一組淋巴結；2期有兩組淋巴結含癌細胞，只在上半身或下半身；3期淋巴癌同時影響橫隔膜上下半身；4期則已擴散至非淋巴器官組織，如骨髓、骨、肺或肝臟；脾臟及扁桃腺屬淋巴組織，若受癌細胞影響，仍然未算是4期。病者確診淋巴癌，建議接受治療前接受正電子電腦掃描（PET/CT scan）、骨髓穿刺及詳細驗血，可更清楚了解病情。

文︰梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）

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