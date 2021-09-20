【明報專訊】多年前，我涉足新生兒深切治療日子尚淺，遇到了一個難題，當時病房裏有一名患新生兒黃疸的嬰兒，正在接受光線治療，但血內的膽紅素值仍繼續上升，有可能要為他全身換血。

新生兒黃疸是常見現象。人體血液裏的紅血球，因新陳代謝不斷分解凋亡，骨髓同時不斷製造新鮮紅血球代替。紅血球在分解過程中會釋放膽紅素。正常情况下，血膽紅素很快便給肝臟吸收轉化和排出體外；但新生兒肝臟功能未完全成熟，因此大部分都會因血液膽紅素積聚而患上不同程度的黃疸。一般的黃疸對身體沒有什麼害處，只需光線治療分解和降低血液裏的膽紅素；但要是患上嚴重黃疸，大量膽紅素會由血液進入神經中樞，破壞腦神經，導致弱智、腦癱、失聰等毛病。嚴重新生兒黃疸的唯一療法，是為嬰兒全身換血，快速排除血液裏的膽紅素，保護嬰兒的腦神經。

病童父母抗拒輸血

全身換血，聽起來嚇人，但卻是兒科醫生日常操作，不是什麼難題。我當時遇上的難題，是嬰兒父母都是耶和華見證人（Jehovah's Witnesses）教會的教徒。他們嚴格遵守的教條之一，是終身不接受輸血，當然亦不容許醫生為他們的孩子換血。當時我的上司認為父母不合作，足以危害嬰兒安全， 二話不說便訴諸法院，獲得法官判決，讓法庭取得嬰兒的監護權，並容許醫院為嬰兒施行適當的治療。這時嬰兒的血膽紅素值剛剛到了危險邊緣便不再上升，在正常情况下，我們會緊密監察他的血膽紅素，看看能否避免換血。但上司為免夜長夢多，拿到法庭判決後便馬上為嬰兒換血，嬰兒安然出院，但父母明顯對醫院極為不滿。

多年後我在外國工作，醫院新生兒深切治療部有一名極度早產兒，父母也是耶和華見證人教會的教徒，老早便表明不會讓嬰兒接受輸血。要知道極度早產兒血量少，病痛多又嚴重，要頻密驗血監察身體狀况，不輸血簡直是不可能。當時部門舉行特別會議，討論的不是如何向法院申請監護令，而是怎樣做才最符合嬰兒的利益。會上有資深同事指出，輸血即使得到法庭許可讓醫院得到法律保障，但有可能破壞父母和嬰兒的關係；有些教徒家庭更會歧視和排斥曾受外來血液「污染」的孩子；嬰兒長大後知道自己曾接受輸血，覺得自己「不潔」，也可能有自卑和自疚的感覺。最終我們決定，要盡全力避免給嬰兒輸血，這包括取消所有「例行」驗血，只有在逼不得已下才為嬰兒抽取血液。嬰兒最後平安出院，也是部門第一名毋須輸血出院的極度早產兒。

這個案讓我認識到「以人為本」的真諦。我們在診所或醫院的一貫做法，是「以醫為本」，病人等醫生是常態，醫生等病人肯定是變態，難道病人的時間不重要？醫院裏許多病人須遵守的制度，想清楚並沒有什麼邏輯理據，只是一向如此，或是方便醫護。我回到香港後不斷就此問題反思。有一次有年輕醫生問我，有病童父母要找道士到病童牀前作法，護士準備拒絕，我回說只要他們不騷擾病房裏病人，和牧師或神父為臨終病人祈禱有什麼分別，有何不可？這可能也是我推廣「以人為本」的開始吧！

文：霍泰輝（兒科專科醫生）