知多啲：：專家：港人口密集 難全面解禁

【明報專訊】新加坡早前宣布開關，「與病毒共存」，卻因確診數字回升而重新收緊防疫限制；而香港繼續以「清零」為防疫目標。感染及傳染病科專科醫生曾祈殷認為兩者並無牴觸，可以並存。「清零是我們對抗新型冠狀病毒的態度，須保持外防輸入、內防擴散的態度，不能輕率。一旦有感染爆發，須有尋根究柢的心態。而所謂與病毒共存，則是在經過近兩年的抗疫過程裏，我們明白到，新型冠狀病毒就好似愛滋病毒一樣，不是個別政府可控制或消滅，這個病毒可能繼續存在多幾年甚至更長時間，我們應該從不同方向，尋求方法對抗，包括研發針對的抗病毒藥、準確的快速測試和更有效的疫苗等，直至有一天可以消除此病毒。」

因應目前本港情况，曾祈殷認為無條件仿效英國、新加坡等國家近乎全面解禁。「香港始終人口高度密集，居住環境狹窄，一旦有感染爆發，會傳播得好快；加上目前疫苗接種率不高，長者尤其偏低，防疫措施不能鬆懈。此外，西方國家如英國，即使有確診個案，若屬無徵狀或病情輕微，都只會要求患者居家隔離。相反香港所有確診患者都會被送往醫管局轄下醫院隔離治療。在高傳染力的delta變種病毒威脅下，放寬防守措施必然會令疫情反彈，公營醫療系統無法承受大規模感染爆發。」

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