吾生有杏：院長醫生周記（165）：預防勝於治療？

【明報專訊】上星期我與幾名私人執業的醫生朋友吃晚飯，其中一個是心臟科醫生，當晚他談笑風生，喜氣洋洋。還記得去年疫情高峰期，他總是滿臉愁容，難道接種疫苗可以令人覺得開心快活？

心血管造影忽成「例行檢查」

「Francis，你有所不知啦！去年疫情肆虐，病人如非必要也不願意見醫生，當時真是望天打卦，日子不知多難過。誰不知疫苗推出不久，大眾對疫苗頗有戒心，後來新指引建議有需要的市民應該先諮詢醫生才打針，我現在又變成應接不暇！」

這名心臟科醫生是「通波仔」專家，過去幾個月不少患上高血壓、糖尿病、中央肥胖等的市民求醫，心血管造影檢查忽然成為了接種新冠疫苗之前的「例行檢查」。結果他發現了不少沒有徵狀的心血管問題，許多上述人士跟着又接受了大大小小的心血管介入手術。

近年驗身愈來愈普遍，檢查做得愈多，找到不正常「數字」或「影像」的機率就愈高。預防固然勝於治療，但問題是什麼值得預防？接受入侵性檢查或介入式預防性治療，又是否有醫學數據證明可以減少發病的風險？不少醫學研究質疑某些入侵性檢測或介入治療究竟是否利多於弊。

準備打針變植入支架 術後大便出血

最近我遇到一個個案，一名健康的中年男士由打算接種疫苗變成接受心血管介入手術。醫生總共植入了3個金屬支架，術後服用兩種抗血小板藥，不到兩個星期大便持續出血。因為他最近接受了心血管介入手術，所以不可能停止所有抗血小板藥物。但因持續出血，我唯有嘗試用內窺鏡尋找出血源頭，終於在直腸內找到血如泉湧的血管，最後利用內窺鏡來止血。回想手術過程十分驚險，因為抗血小板藥物令輕微碰撞也不停出血，幸好這名病人最後安全渡過難關，否則流血不止所引發的併發症真的不堪設想。

接種新冠疫苗本是為己為人的好事，想不到所引發的連串問題又是意料之外。希望那些以往不太注意身體的人士可以藉此正視健康。身為醫生，我們在任何情况下都以病人利益為先的大前提下，幫助他們做最好的決定。

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮

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