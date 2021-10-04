知多啲：機動遊戲「離心力」傷心？

【明報專訊】水上樂園增添不少刺激玩意，有近乎垂直的滑水涕，也有與水平成70°的巨型滑板，不少人玩完都話「心都離一離」。究竟點解個心會離一離？是否就是所謂的「離心力」？對身體有沒有傷害？會否令水上活動變得更危險？

香港中文大學物理系高級講師湯兆昇指，玩過山車、海盜船、跳樓機等從高處急墮時，感到「心都離一離」，其實不是離心力作怪，而是「失重」所致，「例如玩跳樓機，椅子和你一同下墜，在地心吸力下自由落體（free fall），因此你會像失去承托，屁股離開椅子懸空了，就是失重狀態」。離心力則指，人因「慣性」而向前運動，但過山車或咖啡杯等急速旋轉或轉彎，因此有「被拋出去」的感覺，有人會暈眩。

急症科專科醫生李明明表示，「玩機動遊戲的短暫失重狀態，對身體沒有負面影響」。但若玩家本身有心律不正病史，驚嚇可能會引致病發，甚至有生命危險。

另外，有人玩刺激的機動遊戲時短暫昏厥，李明明指有兩個可能。第一、玩過山車時360度旋轉會令血液被「扯」到下肢，腦部短暫缺血而短暫昏厥；第二、失重狀態過於驚嚇，刺激血管迷走神經，導致心跳減慢血壓下降，令腦部血液供應減少，因而「嚇到暈」。如曾經出現上述情况，李都建議求醫，因為自己難以判斷是上述兩個原因導致，還是有其他隱疾。

從超高速滑水梯或在水道中左右搖晃滑盪，同樣令人失重，但湯估計水上活動的高度和速度都不及機動遊戲，失重感相對較弱。然而驚嚇接受程度因人而異，也有可能嚇到暈，故李提醒，如果曾經因驚嚇而突然昏厥，玩水上樂園遊戲應加倍小心。

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