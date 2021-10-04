中醫對策：按穴飲湯 行氣活血

【明報專訊】要改善鼾症，健脾、補氣、化痰是中醫常用的策略。針對痰濁偏盛者，可採用化痰、祛濕、行氣的方法，常用藥如導痰湯、半夏、陳皮、枳實。脾虛氣陷者可採用補氣、升陽的方法，常用藥如補中益氣湯、黃芪、黨參。若病久而出現氣滯血瘀者，可配合桃紅四物湯行氣活血。

在針灸及穴位按摩方面，常用有健脾、化痰作用的穴位，包括下肢的足三里和豐隆。對肺氣虛呼吸不暢者，可配合手上的尺澤、列缺、合谷。中氣不足者可配合背部的肺俞、脾俞及頭頂的百會穴。針對鼻敏感患者，可使用鼻翼兩側的迎香、眉心的印堂，改善鼻塞、鼻甲紅腫等徵狀。按摩時用中等力度按揉每穴3至5分鐘，至有痠脹感為度，每日1次。

戒煙酒 少吃肥膩生冷食物

除此之外，鼾症患者日常飲食應注意戒煙酒，以及少吃肥膩、油多、甘甜、生冷食物，以防積聚痰濕及損害脾胃功能。如肥胖者，應積極控制體重。避免長期過度操勞，以免氣虛失調。

食療方面，可使用有健脾補氣的材料如黃芪、黨參、扁豆，以及化痰祛濕的材料如茯苓、陳皮、薏苡仁改善體質，再輔以行氣活血。

■黃芪黨參薏仁茯苓瘦肉湯

材料：黃芪30克、黨參15克、茯苓15克、生薏仁15克、熟薏仁15克、浙貝母15克、陳皮9克、瘦肉適量

做法：瘦肉切開、洗淨、汆水，其餘材料洗淨。所有材料放鍋中加水，先用大火煮沸，再轉小火煮兩小時，調味後即可飲用

功效：益氣化痰