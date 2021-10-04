膚見：助發展中國家抗新冠

【明報專訊】2019年底武漢確診第一個感染新型冠狀病毒（下稱新冠病毒）病人後，至今差不多兩年了。世衛在2020年3月宣布為全球大流行（pandemic）。截至今年9月底數據，感染人數已超過2.34億人，有479萬人因感染而離世。實際上，真正感染和死亡人數是遠遠超過這些數字。

冠狀病毒是一個大家庭，存在大自然很久，能夠存活及感染很多不同種類動物，較為人熟悉的是蝙蝠及駱駝。雖然我們仍然未能找到新冠病毒起源的證據，但最大可能是由某種動物傳播給人類，之後在人體內演化，再發展到可在人與人之間傳播。

在2020年末，我們一心以為有了疫苗，生活就很快可以回復正常，可惜事與願違，我們還需要更大努力令大部分人接種疫苗。很多發展中國家，如南非、印度，一方面未有足夠疫苗給國民注射，另一方面每日又出現大量案例。這情况明顯加快冠狀病毒演化，大部分病人在未出現徵狀之前，已經可以傳染給其他人了。

我對新冠變種病毒delta的演化也存在一些疑問，未能解釋得到。為什麼它的傳染力提升但殺傷力沒有減退？在大自然中，任何事都存在自然平衡機制，「平衡」是日常生活中一個不斷重現的條件。如果這平衡不存在的話，或會出現演化成超級病毒，這是我非常擔心的問題，相信答案亦會很快出現。

據聞有先進國家預留疫苗以足夠每個國民打幾針。如果當真，實在非常浪費。當愈多人接種疫苗，就愈容易產生群體免疫，這是絕對正確及重要。但另一方面亦要防止病毒演化，一定要盡快幫助發展中國家國民接種疫苗，好讓大家盡快回復正常生活。

產生群體免疫 防病毒演化

我們本想盡量清零，即是零感染，這是全球共同目標。但最近英國、新加坡已改變策略，將新冠肺炎跟季節性流感同一對待。英國在7月放寬所有社交距離限制，但世衛對撤銷措施有所保留及認為放寬得太早。英國相信感染人數或會提高，但未必對醫院和深切治療部產生壓力，暫時數據亦顯示與他們期望相似。在另一邊美國，就因為接種率低而大量出現入院及深切治療個案，尤其是未接種的年輕人。如果大部分國民已接種疫苗，相信新冠病毒的殺傷力跟流感的確是差不多。

香港和中國內地，仍以清零為目標。當有足夠的群體免疫後，會否也像英國那樣改變策略，就要拭目以待了。

我在這裏呼籲大家盡快接種疫苗，加快香港接種率達到八成；更希望先進國家可以盡快把疫苗送給發展中國家，幫助他們抵抗病毒，達到雙贏。

文：黃偉傑（皮膚及性病科專科醫生）