病毒夾擊 死亡率增近6倍 先打新冠疫苗 再打流感針

其他「打」算——除了流感針，大家可能有其他「打」算，專家指滅活的流感疫苗與多數其他疫苗可以同一日打；接種前，宜先諮詢醫生意見。（Teka77@iStockphoto）

高峰期或更長——專家認為，本港過去一年沒有大型爆發流感，很多人未必有抗體，今年萬一爆發，相信疫情會更嚴重，高峰期更長。（Chaay_Tee@iStockphoto）

【明報專訊】季節性流感疫苗接種計劃已於上周展開，但自新冠疫情爆發以來，季節性流感活躍程度維持在低水平。流感和新冠是否不會同時出現？還有需要接種流感疫苗嗎？

專家指出，從近期學校爆發上呼吸道感染已看出徵兆，冬季流感有可能重臨，建議市民打流感針。但究竟打了新冠針還需打流感針嗎？兩針都未打，要先打哪針？為何兩針要相隔14日？

兩針無交叉防護作用

問：流感與新冠疫苗，可二擇其一？

流感疫苗開打，新冠疫苗接種計劃又持續。很多人都問，接種了新冠疫苗是否毋須再打流感針？感染及傳染病科專科醫生林緯遜表示，留意到市民混淆流感與新冠病毒；尤其近期有研究報告指，一種原本針對流感病毒的口服藥Molnupiravir，發現對新冠病毒同樣有效，或令人誤以為兩種病毒相關，兩種疫苗可二擇其一，「流感疫苗針對表面抗原血凝素，而新冠疫苗針對表面抗原棘蛋白，兩者針對組織完全不同，並無交叉防護作用」，接種其中一種疫苗，並不能預防另一種病毒。

「無流感高峰期，只是假象」

問：流感已消失？

大家日日戴口罩，衛生意識又加強了，香港在過去一年多都沒有大規模爆發流感，流感已消失吧？家庭醫生林永和指，受惠於封關和防疫措施，自新冠疫情爆發以來，本地流感活躍程度一直處於低水平，但很難估計2021至22年度會否大爆發。「因為流感高峰期一般在1月才出現，下年都未知咩世界！」衛生署利用英國數據以數學模型推算，若防疫措施完全放寬，回復疫情前的情况下，流感感染人數可能是「正常」情况的1.5至2.2倍。

本港冬季流感高峰期從2019年的14星期，大大縮短至2020年的5星期，威脅看似大減，林緯遜卻表示：「沒有流感高峰期，其實只是假象。」流感病毒多在學校傳播，但過去一年大家戴口罩，學生也遙距上課，流感才沒有爆發；現在學生已重返校園，當他們聚集，社區流感就會更活躍。近期有幼稚園、小學爆發上呼吸道感染，正是今年冬季流感重臨的信號：「現在感染控制措施比疫情前嚴格很多倍，但都有上呼吸道感染爆發，即難以100%減低呼吸道病毒傳播。相信今年冬季流感會重臨。」

林永和補充，流感在小童間的傳播率特別高，若他們受感染，容易傳染家人，尤其是長者，打流感針可防患於未然。他指，流感針保護效用可達七至八成，接種可保障自己和家人健康，「染流感會有很多身體不適如發燒、咳嗽、頭痛、嘔吐和腹瀉等，而且長者和小朋友死亡率高，打流感針可在社交距離和戴口罩之外，多一重保障」。

倘今年爆發流感 高峰期或延長

問：全球流感個案減少，世衛會否「估錯針」？打了也沒有保護效用？

世衛的流感化驗室網絡會監察流行及新發現的流感毒株，從而建議疫苗組合。惟過去一年全球流感個案減少，世衛指出由於可參照的流感病毒數量較少，增加了預測2021至22年度流感病毒的不確定因素。但林永和表示，建議使用的4價疫苗中，有3款是2019年或以後未有在香港大型爆發的流感病毒品種，「正因是未爆發過的病毒，很多人自身免疫系統都未必有抗體，就算有，數量也偏低，如果今年真的爆發流感，情况會更為嚴重」。林緯遜亦補充，由於很多人過去一兩年沒染上流感，整體上有流感抗體的人口比率理論上較低，流感高峰期亦可能延長。

林永和又指，若估錯了病毒類型，疫苗成效雖會打折扣，但建議中甲型H1、H3是常見流行病毒類型，即使不完全脗合流行品種，接種疫苗也有可能提升免疫系統能力，應付這兩種甲型流感。

同時染新冠流感 入ICU風險較高

問：Delta變種病毒與流感，會否雙重夾擊？

Delta變種病毒全球肆虐，大家最擔憂與冬季流感雙重夾擊。林緯遜認為現時預測言之尚早，畢竟距離香港流感高峰期仍有數月。如果delta在早冬引發第五波疫情，兩者有可能同時爆發；但仍需視乎政府、衛生防護中心和市民怎樣應對。他相信因應疫情發展，本港防疫政策會收緊到與內地看齊，爆發第五波的風險不高，本港同時受流感及新冠病毒夾擊的機率較低。不過始終難以預計，萬一同時染上兩種病毒，致命率大增，不能掉以輕心！研究發現，同時染上新冠病毒和流感，病情會相對嚴重，較大可能要用呼吸機和入深切治療部，死亡率更可提高近6倍，建議市民接種流感疫苗預防。

林永和補充，「以往流感高峰期都會耗用大量醫院病牀、資源、特敏福等；如果有足夠多人打了流感針，就較容易排除是流感，可減輕醫療負擔，醫護人員亦可專注新冠疫情，擔憂和工作量也可減少」。

流感針宜最遲12月打

問：新冠疫苗與流感疫苗，打邊種先？

如果新冠疫苗和流感針都未打，林永和建議先打前者，因為新冠疫情較迫切，而香港70歲以上人士新冠疫苗接種率僅達四成，所以贊成先打新冠；總之兩針都建議接種。

林緯遜亦認同先打新冠疫苗，尤其現時接種限制較少，又有得抽獎；加上新冠疫苗接種率影響通關、處所防疫措施等限制，故可先接種。「香港流感高峰期一般在1月開始，我們仍有時間，現在盡快接種新冠疫苗，到11月或最遲12月打流感針，預留兩星期時間予身體產生流感抗體。」

香港建議：兩針隔14日打

問：新冠疫苗與流感疫苗，可否同時接種？

各地政府就分隔兩種疫苗接種時間指引不同，美國疾病控制及預防中心（CDC）認為可同時接種，台灣、澳洲建議隔7天，本港就相隔14天。林緯遜認同衛生防護中心採較保守態度分隔兩針，但理論上同時接種兩種非活性疫苗，不會干擾免疫反應，所以CDC建議可同時接種；加上，外國去醫療場所打針可能需長時間駕駛，若要求市民短期內去幾次，或減低接種意欲。林永和亦指「外地疫情較嚴峻，戴口罩未必有香港般戴得咁足，所以當地政府要把握機會為市民接種疫苗；到老人院或其他地方大型接種，一次過打兩針就會比較方便快捷，而且英國亦有研究顯示，同時接種不會增加健康風險」。

本港為什麼要相隔14日？「大家都很關注疫苗的副作用，如果隔14日，能方便分辨出現的是哪種針的副作用」，林永和解釋，如果同時接種，在心理和實際上都較容易有不適的可能，「所以打完一針才一針，希望大家比較安心」。

同日打其他針 須注射不同部位

問：一下子打多種疫苗，會否「打」亂免疫系統？

疫情下，大家除要考慮接種新冠疫苗和流感疫苗，可能還有其他「打」算。年輕人可能想打HPV疫苗，長者可能想打肺炎球菌疫苗、帶狀疱疹疫苗（蛇針），會否「打」亂免疫系統？

林永和指「我們對流感疫苗已有一定認識，滅活流感疫苗與多數其他疫苗都沒有牴觸，可以同一日打；但減活噴鼻式流感疫苗，就可能需要與其他疫苗相隔較長時間，詳情可參考疫苗指引和諮詢醫生意見」。惟同日接種多種疫苗需要注射不同部位，如「左流右肺」，即左手打流感針，右手則注射肺炎球菌疫苗。

林表示，疫苗在批准使用後會作研究，評估它與其他疫苗同時接種的有效率和安全度，並制定指引，因此，「只要按照指引接種，不用擔心免疫系統不能承受，或出現疫苗互相抵消的反效果」。

文：張淑媚、李欣敏

編輯：梁小玲

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