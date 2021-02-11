吾生有杏：院長醫生周記（167）：醫生，腸化會變成胃癌嗎？

【明報專訊】「陳教授，胃部出現『腸化』是否會變胃癌？你可以幫我嗎？」

3年照5次胃鏡 長憂變焦慮症

上星期三，一名40多歲男士求醫，約3年前的一次胃部內窺鏡檢查，化驗報告發現胃黏膜有「腸化」（intestinal metaplasia）的情况。醫生告訴他「腸化」「有可能」演變成胃癌，建議定期接受胃鏡檢查。於是他每年最少做1次胃鏡，有些時候他感到胃不適，擔心胃部是否出現了什麽變化，於是又幫襯醫生照胃鏡。過往3年他總共接受了5次胃鏡檢查，每次化驗結果都是有輕微慢性胃炎，只有其中兩次發現有「腸化」現象。可是醫生每次只給他一些抑制胃酸及化胃氣的藥物，並告訴他「腸化」無藥可醫，只能定期檢查以作預防。

於是他由當初輕微的上腹不適忽然演變成為胃癌「高危一族」，長時間的憂心令他患上了焦慮症，並需要接受精神專科治療。他的情况令我感到十分慨嘆，類似這名男士的「小事化大」的病例真是多不勝數。究竟他患上胃癌的真實風險有多高？

無其他高危因素 胃癌風險低

「腸化」是指本來正常胃黏膜因慢性發炎而轉變成類似腸細胞的形態。「腸化」發生與年齡、幽門螺旋桿菌感染、吸煙、高鹽及煙熏食品有關。雖然「腸化」理論上「有可能」演變成胃癌，可是只有那些「真正的高危人士」經過長年累月才會演變成胃癌。而這些高危一族除了以上導致「腸化」的原因之外，他們還有其他風險因素，例如家族史、胃黏膜萎縮（gastric atrophy）及初次診斷時已出現嚴重程度的「腸化」。整體上日本及韓國人比中國人的風險高約4倍，而居於大陸北方人士的風險又比南方人士高約4倍。

若只有輕微及小範圍的胃黏膜「腸化」而沒有以上多個風險因素的話，患上胃癌的機率比「中六合彩」還要低，所以對於絕大部分人士來說，「腸化」並不值得憂心，亦不一定需要年年照胃鏡。當然，健康生活及飲食習慣不單可以進一步減低「腸化」惡化的風險，還可以改善血壓及體重。

身為醫生，我們應盡力讓病人明白真正的風險，以減少不必要的憂慮。

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮

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