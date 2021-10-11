養生帖：肝氣鬱結招「蛇串瘡」

【明報專訊】帶狀疱疹俗稱「生蛇」，是由水痘-帶狀疱疹病毒引起的急性疱疹性皮膚病。中醫稱之為「蛇串瘡」、「纏腰火丹」或「蜘蛛瘡」。

年老體弱 痊癒後可持續痛

生蛇初起皮膚出現帶片狀紅斑，繼而出現成群簇集丘疱疹，很快變成如綠豆或黃豆般大小的水疱，纍纍如半珠，排成帶狀。聚集一處或數處，例如面部、腰肋部、胸部、大腿內側。若生在面部，有時會影響視力和聽覺。皮損一般發生在身體一側，因為神經分佈關係，不會超過人體正中線。

生蛇疼痛程度，輕重不同，有的出現難以忍受的劇痛，痛甚欲嘔，徹夜難眠。曾經有患者描述，如火燒火燎般灼痛。疼痛出現時間有的發生在皮疹出現之前，往往誤為肌肉扭傷。有的伴隨皮疹同時出現，或在皮疹出現之後。

年老體弱患者，生蛇疼痛較為劇烈，疼痛範圍可擴大到皮疹以外。而且當皮損消失後，皮膚已痊癒，疼痛仍可持續數月或數年。

帶狀疱疹多發於春秋兩季，也好發在中老年人。許多患者發病於焦慮、勞累之後。

中醫認為「蛇串瘡」是肝氣鬱結，肝經鬱熱阻滯經絡，脾經濕熱內蘊，外溢肌膚，兼感受毒邪所致。年老體弱者，氣血衰弱，血脈受邪而生瘀滯，經絡不通，日久拖延疼痛。

清肝火 利濕熱 行氣止痛

在辨證論治上，用清肝火、利濕熱、清熱毒、行氣止痛。根據不同證型、時間和部位來治療，例如方劑可用龍膽瀉肝湯加減。常用內用藥物有龍膽草、大青葉、生地、蒲公英等，效果明顯。

而針灸的應用也有調氣血、解毒瀉熱、通經絡祛瘀，起到止痛快、縮短療程作用。有需要時可按壓皮損周遭的阿是穴紓緩痛楚。治療上患者要在急性期注意併發症出現，後期不要拖延治療神經痛。

文：彭捷（香港大學專業進修學院中醫臨牀中心及中藥房註冊中醫）