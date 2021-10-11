醫路同行：盲目體檢 浪費時間金錢

【明報專訊】新冠疫情持續將近兩年，對整個世界的影響毋庸置疑，大部分香港市民被困在這個小小的城市中，不論身體或心理都需要適應「新常態」。疫情的確帶來很多負面影響，但凡事都有兩面，作為家庭醫生，觀察到大眾變得更加關心自己的健康，這倒是一件好事。

由於擔心自己是否適合打疫苗，近來多了市民接受身體檢查，由20出頭年輕人到80多歲老人家都有，他們大多都沒有定期驗身習慣。不少人擔心自己有沒有「三高」、內臟功能有否異樣。

究竟什麼時候需要做身體檢查呢？醫學界並沒有既定指引。市民為自己的健康負責，定期驗身固然值得鼓勵，但若盲目接受所有檢查項目亦未必為佳，或會帶來不必要擔憂及過多檢查，浪費金錢和時間。至於需要哪些檢查，應該先與醫生商討。醫生會透過問症，了解當事人病歷、家族病史和生活習慣等，再按性別、年齡及臨牀檢查結果，和當事人商討及安排所需的檢查項目。

體檢項目因人而異 隨時間變化

陳先生35歲，電腦從業員，最愛即食麵及汽水，兼缺乏運動，身形肥胖。身體檢查發現血壓、血糖及膽固醇全部偏高，亦有脂肪肝。驗身結果令他驚覺健康亮起警號，在醫生、營養師及物理治療師指導下，他半年內積極控制飲食及運動，成功減重，血壓、血糖及膽固醇回復正常，不需服用藥物，只需定期監控。

李小姐27歲，已婚，健康良好。她的上司近日確診乳癌，引起她關心乳房健康，想做包括乳房X光造影檢查的驗身計劃。她既沒有病徵，亦無乳癌家族病史，經醫生問症、檢查及評估風險因素後，建議現階段毋須做乳房造影。反之，雖然她只有丈夫一個性伴侶，醫生提醒她也應定期接受子宮頸細胞抹片檢查，以預防子宮頸癌。

張女士56歲，單身，文職人員，一直自覺身體健康，近日希望做全面身體檢查。初次問症時，醫生發現她在收經後下陰再次出血，並有嚴重高血壓，立即處方血壓藥及轉介她見婦科專科醫生，其後確診患子宮內膜癌，需接受手術。驗血報告顯示她亦有糖尿病及膽固醇高，需由家庭醫生跟進，以使她在手術前盡快處理好三高問題，減低手術風險及術後併發症。最終張女士順利接受手術並康復出院。

由此可見，不同年齡組別，不一樣的生活背景，會有獨特的驗身需要，體檢項目亦會隨時間變化。希望即使疫情受控後，大家仍繼續關注健康，與家庭醫生商討合適的身體檢查，掌握健康人生！

文：謝雪兒（中大醫院家庭醫學專科醫生）