養生帖：辨清陰陽虛實 KO汗證

多種汗證——出汗是人體生理現象，不但天氣炎熱會出汗，中醫理論中還有自汗、盜汗、戰汗、脫汗等情况。（maroke@@iStockphoto）

【明報專訊】汗證包括自汗、盜汗，是由陰陽失調，腠理不固而致汗液外泄失常的病症，而非外界環境因素的影響。白晝動輒益甚者（即動不動就出很多汗的人）稱為自汗，寐中汗出醒來自止者稱為盜汗。

自汗、盜汗這種病證既可單獨出現，也可作為徵狀伴見其他疾病的過程中；近似西醫學的神經功能紊亂，結核病、風濕熱、甲狀腺功能亢進、低血糖虛脫都可出現自汗、盜汗。

出汗是人體的生理現象，在天氣炎熱、穿衣過厚、喝飲熱湯、情緒激動、勞動奔走等情况下，出汗增加屬正常現象。在感受表邪時，出汗又是驅邪的一種方法。汗為心之液，由精氣所化，不可過泄，若陽氣不足、衛外不固、腠理不密，或陰血虧虛、虛熱內擾，或肝火、濕熱等邪熱內鬱，迫液外泄為汗。

常見病因及轉化

‧肺氣不足，素體薄弱，病後體虛，或患咳喘，耗傷肺氣。肺與皮毛相表裏，肺氣不足，衛表不固，腠理開泄而致自汗

‧營衛不和，由於體內陰陽偏盛、偏衰，或表虛之人微受風邪，以致營衛不和，衛外失司，而致汗出

‧陰虛火旺，煩勞過度，亡血失精，或邪熱耗陰，以致陰精虧虛，虛火內生，陰津被擾，不能自藏而外泄作汗

‧邪熱鬱蒸，由於情志不暢，肝氣鬱結，肝火偏旺，或嗜食辛辣厚味，或素體濕熱偏盛等，以致肝火或濕熱內盛，邪熱鬱蒸，津液外泄而致汗出增多

虛證應益氣養陰 實證當清肝泄熱

汗證還有脫汗、戰汗。脫汗發生在病情危重之時，正氣欲脫，陽不斂陰，以致汗液大泄，表現為大汗淋漓，或汗出如珠，同時伴有聲低息短、精神疲憊、四肢厥冷、脈微欲絕，或散大無力等徵狀。

戰汗發生於急性熱病過程中，證見發熱煩渴，突然全身惡寒戰慄，繼則汗出，熱漸退，多為正氣抗邪，若正勝邪退，乃屬病趨好轉之象。

汗證辨證，着重辨陰陽虛實。汗證屬虛者為多。自汗多氣虛，陽虛不能固攝。盜汗多屬陰虛內熱，迫津外泄。若內肝火、濕熱鬱蒸所致者則屬實證，但臨牀以虛證為多見。治療原則應益氣養陰、固表斂汗。實證當清肝泄熱，化濕和營。由於自汗、盜汗多以腠理不固、津液外泄為共同病變，臨牀加麻黃根、浮小麥、糯稻根、煅牡蠣等固澀收斂之品，以增強止汗作用。

若患者肺衛不固，汗出惡風，稍勞尤甚，易於感冒，體倦乏力，面色少華，舌苔白脈細弱；治療要益氣固表；可用方藥玉屏風散加味，有益氣固表止汗之效。

若患者營衛不固，汗出惡風，周身痠楚時寒時熱，或表現半身局部出汗，舌苔白脈緩；治療要調和營衛，可用方藥桂枝湯加味。

若患者陰虛火旺，夜寐盜汗，五心煩熱或午後潮熱，口渴舌紅苔少，脈細數；治療要滋陰降火，可用方藥當歸六黃湯加減，滋陰瀉火，固表止汗。

●滋陰降火止汗方藥

方藥一：地黃20克、黃芩10克、熟地20克、當歸20克、黃柏6克、黃連3克、煅牡蠣40克、黃芪20克、酸棗仁20克、丹參20克、田七2克、五指毛桃30克、五味子3克、黨參20克、麻黃根20克、浮小麥30克、糯稻根20克

做法：以清水5碗煎至1碗，飯後或睡前服均可。每天1劑，連續用7天

方藥二：高麗參100克、丹參150克、西洋參100克、霍山石斛150克、田七150克、生薏仁300克

做法：共研細末，每天1次，每次以開水兌開服用8克

●湯水食療

材料：百合30克、玉竹20克、淮山30克、石斛20克、太子參20克

做法：加適量瘦肉，清水10碗，煲1.5小時，調味後可飲用。建議早上飲用

文：陳竟華（香港大學專業進修學院中醫臨牀中心及中藥房註冊中醫）