【明報專訊】香港人全球最長壽。香港大學研究顯示，低吸煙率乃重要長壽秘訣；煙草危害健康，包括電子煙及加熱煙。香港政府提出修例，全禁電子煙及加熱煙，大家應該支持，避免早前控煙成效前功盡廢。癌症乃香港頭號殺手，抗癌乃重要事業；煙酒皆屬世衛甲級致癌物，相反健康飲食及適量運動皆有助防癌。

早期癌症治癒率一般較高，及早診斷有助抗癌。手術切除或可根治早期癌症，如大腸癌及乳癌；放射治療則對某些癌症特別有效，如早期鼻咽癌。不少癌症確診時早已擴散，如淋巴癌及白血病；局部治療難以根治，必須利用抗癌藥物對付游走全身的癌細胞，包括化療、單克隆抗體（monoclonal antibody）、標靶藥、免疫治療及血幹細胞移植。

淋巴癌易擴散 化療藥效佳

淋巴癌細胞容易擴散全身，化療藥物特別有效；對付彌漫大B細胞淋巴癌，CHOP化療方案加抗CD20單抗（anti-CD20 monoclonal antibody）利妥昔（rituximab），效果良好。治療何傑金氏淋巴癌，AVD化療方案加抗CD30單抗（anti-CD30 monoclonal antibody）本妥昔（brentuximab），療效亦佳。

混合使用單抗及標靶藥物，可有效控制慢性淋巴白血病，單抗藥物包括利妥昔及奧比妥珠（obinutuzumab）；標靶藥有BTK抑制劑伊布替尼（ibrutinib）及阿卡替尼（acalabrutinib），還有bcl-2抑制劑維奈托克（venetoclax）。新一代化療藥物苯達莫司汀（bendamustine），療效非常理想。

對付慢性髓細胞白血病，標靶藥物同樣有效，長期服用酪氨酸激酶抑制劑（tyrosine kinase inhibitors）可控病；第一代藥物有伊馬替尼（imatinib），第二代藥物包括尼洛替尼（nilotinib）、達沙替尼（dasatinib）及波舒替尼（bosutinib）。癌細胞出現基因突變，產生抗藥性，可用第三代酪氨酸激酶抑制劑——普納替尼（ponatinib），還有仍在臨牀試驗階段的第四代藥物asciminib。藥石無靈，仍可考慮異體造血幹細胞移植（allogeneic haematopoietic stem cell transplantation）。

文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）

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