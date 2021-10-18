膚見：生活習慣與暗瘡

飲食影響——愈來愈多研究分析日常生活如飲食、空氣質素、壓力等對暗瘡形成和治療有何影響。（fcafotodigital、yelenayemchuk@iStockphoto）

【明報專訊】剛看到一份報告說，今年7月是全球有紀錄以來最熱的月份，極端熱浪襲擊歐洲和美國，造成大自然災難，要解決全球暖化這個炙手可熱問題是刻不容緩。

夏季，有好幾種皮膚病都較為嚴重，如暗瘡、玫瑰痤瘡、皮膚癬、汗斑等。當中暗瘡令很多青少年陷入煩惱。

18歲仔滿臉瘡

一個早上，一名女士帶着兒子因暗瘡問題求診。兒子18歲，將入大學，從身材看來明顯是一名體育健將，暗瘡對稱地分佈在前額、臉頰及下巴。除了較多面油、粉刺及黑頭外，還有10粒以上痤瘡對稱地分佈在臉上，有些看到白色膿頭。詢問他的生活習慣和喜好，原來這名青年喜歡健身，每天定時飲蛋白補充劑及牛奶；亦喜歡甜品，尤其是朱古力。他的爸爸和媽媽在年輕時只有輕微的暗瘡問題，並沒有留下疤痕。

18歲青年出暗瘡當然是一件非常普遍事情，但他的生活習慣，例如進食蛋白補充劑、牛奶及甜品，究竟對他的痤瘡會有幾大影響呢？

從病理學角度看，暗瘡成因跟毛囊角質層肥厚及油脂過剩有關，再加上過盛油脂分泌，會令一種暗瘡細菌（propionibacterium acnes）加快滋長，並將毛囊中的油脂分解作為食物，過程中產生皮脂酸導致皮膚發炎。

大概20年前，我們一般相信，年輕人在青春期間所發的暗瘡，主要是因為：

1. 受爸爸媽媽的遺傳因子影響

2. 身體荷爾蒙雄激素的強弱

3. 皮膚敏感程度而決定發炎嚴重程度

分析飲食、空氣、壓力影響

雖然我們還未發現暗瘡遺傳因子，但如果爸媽曾經有嚴重暗瘡，子女會比一般人有較高機率出現。最近10多年，這個因素仍然非常重要，但愈來愈多文獻嘗試從不同角度去了解暗瘡成因，分析圍繞我們生活的事物，例如：辛辣食物、高升糖指數食物、奶製類（朱古力及牛奶）、運動補充劑、空氣質素、壓力等對暗瘡的影響。換句話說，外來因素對部分患者的影響可能很大。如果能夠避開這些風險因素，或許可以減少藥物治療；不然的話，就算加重藥物，也未必得到好效果。

下一篇文章，我會用上述個案分析，外來因素是否引發暗瘡及適當治理方案。

文：黃偉傑（皮膚及性病科專科醫生）