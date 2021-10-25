吃蟹禁忌：手腳冰冷不宜吃蟹 配米酒和胃驅寒

【明報專訊】每年一到蟹季，各式各樣吃蟹禁忌就會重出江湖。有說蟹與柿相剋，又有指吃蟹時不能喝酒，孰真孰假？

1. 柿與蟹相剋？

有指鞣酸（又稱單寧酸）豐富的柿子與高蛋白質的蟹，在消化過程會結合成鞣酸蛋白，引致腸胃不適，甚至肚瀉。萬侃認為對正常人影響不大，需要吃上大量的蟹與柿，而且胃酸分泌過多才會導致。但胃消化功能較弱的人就要避免，如果他們胃酸較多，當遇上未成熟的柿，鞣酸含量較高，就會較容易導致胃部不適。而彭明慧指出，柿性味寒涼，當吃蟹「寒上加寒」，很有可能引起腹瀉。

2. 吃蟹不宜配酒？

不一定。彭明慧指，選對酒可袪除蟹的寒性。建議選用以米釀造的酒配食，米入脾胃經，有和胃功效，尤其糯米酒更好，因性質偏溫，可平衝蟹的寒性；蒸蟹時澆上花雕，都可減低蟹的寒涼。清酒亦是可取之選，不過切忌凍飲，「中醫角度凍食傷胃，脾胃已要招架寒涼的蟹，凍飲不是更差嗎？」啤酒就可免則免，事關啤酒不止寒涼還偏濕，可能加重脾胃負擔。

3. 「寒底」者勿吃？

彭明慧指寒底人的確不適合吃蟹，但所謂寒底，很多人存有誤解。「中醫認為人是『無底』，體質會改變，應根據病人求診當下的體質來斷症。」如果大家想吃蟹，就要留意當刻身體狀况，若面青唇白、容易頭暈、小便清長（即小便多、稀及淡色）、手腳冰冷、容易傷風感冒、做事提不起勁，就不建議吃蟹。

來經、懷孕、痛風、腎病忌吃

另，女性來經、孕婦、痛風患者、皮膚過敏人士都應忍口。因女性來經期間多會氣血虧損，當身體過於寒涼，氣血運行不暢，有可能令經血排得不乾淨；尤其本身經血量較多的女性，再吃寒涼食物，或令經期延長、血量增多。孕婦亦忌吃，由於蟹具活血去瘀之效，或增流產風險，整個懷孕期間都不宜吃用。

萬侃則補充，蟹屬高嘌呤食物，痛風患者進食後或令尿酸加劇；腎病患者亦要注意，攝入過量蛋白質或增腎臟負擔。

■茶療推介：紫蘇陳皮茶

（可於進食大閘蟹後飲用）

功效：驅寒溫胃、和中解毒

材料：紫蘇葉2塊、陳皮1角、生薑3片、片糖1/4片

做法：

1. 洗乾淨材料

2. 將紫蘇葉和陳皮切絲

3. 所有材料加入約300至400毫升水

4. 大火煲滾後轉中小火煲15分鐘，溫服

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