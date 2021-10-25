使用貼士：上妝工具最少每周洗 美妝蛋半年一換

【明報專訊】避免上妝用品積存細菌，就要勤加清洗，頻密更換。龔家怡表示，最理想是每次用完化妝掃、美妝蛋、粉撲等就清洗，即使無法每天洗，至少一星期一次。可用溫和皂液加水冲洗，將美妝蛋和粉撲重複按壓，直至將裏面的水分、粉底液完全擠出，表面沒有污垢或化妝品殘留物才算乾淨；當遇上一些較頑固的防水化妝品痕迹，可先用卸妝油清潔表面，再用皂水。化妝掃則可放入皂水中清洗，或者以流水冲走殘漬。清洗後用紙巾印乾水分，再放在陰涼乾爽的地方晾乾，待完全乾透後才使用。不過由於粉撲和美妝蛋較難完全洗乾淨，建議3至6個月就需更換。

網上有教學稱，把美妝蛋連同溫和皂水放入微波爐加熱一分鐘，就可輕鬆把化妝品殘留物溶解於皂水中，原理如同洗衣機一樣。林嘉雯稱理論上可行，但需考慮美妝蛋的耐熱度，或在加熱過程中會否釋放有害物質；以防萬一，建議手洗。至於噴霧式清潔液，龔家怡認為清潔力未夠徹底。

化妝品勿放洗手間

為了減少受細菌感染的風險，化妝品不宜放在又濕又熱的洗手間，助長細菌滋生；上妝前應徹底洗淨雙手。化妝品亦不宜共用，因除了環境細菌，皮膚感染如扁平疣都可經化妝品傳染。在街上試用化妝品時需特別小心，應使用即棄的化妝用具，不應試上臉和眼部，可塗於手背或手臂內側，試完應用皂水清潔乾淨。林嘉雯指出，「如果tester放置很久，很多人接觸過，即使用具乾淨，用上面後皮膚都可能沾有細菌，其實最好避免試用」。