知多啲：低敏配方少防腐 保存期短需勤換

【明報專訊】疫情下少化妝，化妝品長放不用，別以為未過期就可安全使用，其實化妝品開封後會積存細菌，存放不當或影響防腐劑效果，縮短保存期限，使用前除了留意到期日（expiration date），還有開封後保存期（PAO，Period After Opening）。

歐盟規定，保存期達30個月或以上化妝品，需在包裝上標示PAO。通常化妝品標籤上有一個打開罐子的符號（圖），標示「6M」、「12M」等，代表產品開封後可安全使用6個月或12個月。一般而言，眼線液、睫毛液開封後3個月就需更換，唇膏、粉底液可保存1年，粉餅、蜜粉等乾粉類產品開封後一般可放置2年。龔家怡提醒，濕疹、皮膚過敏人士所用低敏配方化妝品，因較少防腐劑，保存期較短，或需較頻密更換。

顏色、質地有變 傳異味勿用

不過，開封後保存期限只作參考，使用前還需留意化妝品有沒有變質。如果睫毛液乾透，粉底液水油分離，產品顏色和質地有明顯改變，甚至傳出異味，化妝品便不能再用。龔家怡分享保存貼士，化妝品開封後可在表面貼上貼紙，寫下開封日期，一到保存期就狠心斷捨離！當然要避免一次過購入大量化妝品：「其實化妝品每次買少少，用完一批批地換就最理想。」