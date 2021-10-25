客席隨筆：致癌風險高 消除乙肝成全球目標

【明報專訊】於2030年前消除乙型肝炎（乙肝），是世界衛生組織（世衛）的全球性策略，事關病毒性肝炎對公共衛生帶來重大威脅。肝炎即是肝臟細胞發炎，可由病毒、細菌、藥物、酒精或自身免疫因素等使肝臟細胞受到破壞，導致肝炎。在香港，肝炎多屬病毒性肝炎，分別為甲、乙、丙、丁和戊型。何解世衛特別擔心乙肝，更將消除乙肝成為全球目標呢？

乙肝可造成慢性感染，演變成肝硬化和肝癌的風險很高。世衛估計，2019年全球約82萬人死於乙肝，而2.96億患慢性乙肝病人當中，不足兩成知道自己受感染。受感染而不自知，因為大都沒有病徵；一旦發現帶有乙肝病毒，最理想每隔3個月至半年要作乙肝血液檢查，密切監察肝臟發炎情况。

乙肝藥物損腎功能

乙肝無法根治，但可透過藥物抑制乙肝病毒，以減低對肝臟的傷害。目前治療乙肝第一線藥物為口服抗病毒藥物，但由於這些藥物在代謝過程中，會釋放代謝物，並積存於腎小管細胞內，因而造成腎損傷。因此醫生會建議慢性乙肝病人，需定期檢查腎功能。

新藥降劑量 減副作用

除藥物影響外，慢性乙肝本身亦會影響腎臟健康，事關肝炎病毒會產生抗原，當含高病毒量的血液流入腎臟，病毒抗原抗體的免疫複合物會沉積在腎小管而傷害腎臟。若病人有高齡、肥胖、吸煙、糖尿病、高血壓及肝癌家族史等高危因素或共病，更有可能加深對腎臟傷害。

對於慢性乙肝患者而言，抗病毒治療是首要的，但同時要慎防腎損傷。近年新一代抗病毒藥物面世，在臨牀測試中，證明只需使用比舊式藥物更低的劑量，就已具有抗病毒療效。換言之，病人服藥劑量減少，因而減少對負責代謝藥物的肝、腎的損傷。此外，由於新藥採用了不同的有效成分，令副作用減少。

話雖如此，慢性乙肝患者最重要還是定期作乙肝血液檢查，若需服藥，必須遵照醫生指示，不能因病毒受控而自行停藥。

文：區漢達（腸胃肝臟科專科醫生）