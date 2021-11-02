想玩花式打卡 力量不能小 空中瑜伽 仙女需練肌

大字馬——吊牀勒在大腿、盆骨位置，雙腳盡量向兩旁伸直，拉伸大腿內側。留意盆骨位置要保持中間位，不要傾向任何一側。（黃志東攝）

勿跳上牀——Ariel說不少學生欠缺上肢力量，常常想貪方便向後「跳」上吊牀（左圖），但此動作非常危險，一旦坐不準，整個人就會向後仰，後腦勺着地。正確做法是用手臂把身體拉起來，再緩緩坐在吊牀上（右圖）。（黃志東攝）

花式動作：蝙蝠式——把吊牀打開，躺在絹布裏，用肩膀卡住絹布，倒立（圖1）；留意核心肌群要收緊，大腿與雙腳繃緊；把整個人翻轉，頭朝下，用腳尖、肩膀與手臂卡住絹布，保持核心肌群收緊（圖2）；其中一隻腳往前踏，做一字馬，感受大腿拉伸的感覺（圖3）。（黃志東攝）

熱身及核心訓練：訓練肌力——一隻腳掛在吊牀上，另一隻腳彎曲、小腿向後伸；雙手反手抓着吊牀。Ariel說，這個動作能訓練核心肌群穩定與手臂、背部的力量。（黃志東攝）

熱身及核心訓練：蝴蝶式——空中瑜伽能借助吊牀的力量，做平時無法做到的瑜伽式子。把吊牀勒在盆骨位置，雙腳朝左右打開，放鬆上半身，感受背部拉長放鬆。（黃志東攝）

熱身及核心訓練：後背拉伸——雙手扶吊牀，與肩同寬；雙腳打開至盆骨寬度。吸氣，想像整個人拉長，呼氣時身體緩緩往前沉，頭自然垂下，伸展手臂、肩膀與背部。（黃志東攝）

難度不小——近年流行的空中瑜伽，吸引不少愛美女士參加。這些姿勢看似容易，但對肌力與體力的要求絕不小，須具有強勁的核心肌肉與上肢力量，才能做出穩定的花式動作。（黃志東攝）

【明報專訊】空中瑜伽（aerial yoga）熱潮近2、3年席捲亞洲，在社交媒體看到不少明星用絹布纏繞身體，如仙女般懸在空中做出「靚爆鏡」的伸展動作，時髦精女士也躍躍欲試。但是這些看似毫不費力的動作，其實難度不小，必須具有一定核心肌肉與上肢力量才能做到，沒有專人指導，不宜隨便模仿！

新派瑜伽 鍛煉全身肌肉

空中瑜伽是借助絹布打造的懸空吊牀（hammock）承托身體，或把絹布纏身，凌空練習各種瑜伽式子。有3年空中瑜伽經驗的導師刁芷筠（Ariel）指出，傳統在地面做的瑜伽又稱為「哈達瑜伽」（Hatha），在印度有上千年歷史。而空中瑜伽在最近10多年才開始發展，屬於新派瑜伽。

說起瑜伽，大家首先聯想到的可能是提升身體柔韌度、改善姿勢的優美拉筋動作。哈達一詞在梵文代表「力量」，而「哈」是太陽，「達」指的是月亮，練習哈達瑜伽是為了更好地掌控肉體，達至身心靈契合，因此冥想、呼吸練習等也是瑜伽修練的重要部分。

Ariel說：「摩登的空中瑜伽融合普拉提（pilate）與舞蹈動作，動作很優美。」相比追求心靈上的契合，新派瑜伽，例如空中瑜伽更貼近運動，能鍛煉全身肌肉，其中以上肢、核心肌群力量為主；而由傳統瑜伽式子如下犬式、樹式、鴿子式等演變的動作，可增加身體柔韌度。只是因為空中瑜伽歷史不算久，Ariel稱目前仍沒有特定一套「規範」的動作與流程，不同導師皆有不同演繹方法和風格。

運動強度高 肌力不足「腳震」

空中瑜伽姿態十分優美，令愛「打卡」的貪靚女士躍躍欲試，但它對體力與肌力要求絕對不低。常見的動作是用雙手抓着絹布，利用手臂與背部力量凌空撐起整個人，「零運動基礎的人，初學時必定會好辛苦，尤其女士上肢力量通常不足，無法撐起身體，反而男士學會有優勢」。由於整個人靠吊牀支撐，需要有強大的核心肌肉力量來保持吊牀穩定，否則晃來晃去，無法完成動作。她強調，花式姿勢全靠手臂、腹部支撐，運動強度甚高，即使稍為練習或只是做個打卡動作，不一會兒就氣喘吁吁。

Ariel表示，通常1小時新手空中瑜伽課節，導師會帶領學生做40分鐘熱身拉筋，徹底拉伸胸、背與腿的部分，避免受傷；接下來約10分鐘訓練核心肌群，最後10分鐘才做一些難度稍高的「打卡」花式動作。「對於沒有運動基礎的學生來說，做10分鐘花式（動作）的運動量已經很足夠，例如初學者踩上吊牀時，部分人會因為肌力不足『腳震』。」因此，Ariel認為學生有運動底子，對學習空中瑜伽有一定幫助。

既然空中瑜伽需要強壯肌力，柔弱女子是否與空中瑜伽無緣？非也。Ariel說，初學者可以從簡單的伸展動作開始，慢慢鍛煉肌力，「吊牀像輔助工具，幫助大家做平時做不到的動作，例如倒立動作，在傳統瑜伽是進階動作，但有吊牀幫忙，新手上1、2節課就能做到」。

睇片自學不可取 一失足成千古恨

在網絡發達的年代，何不直接上網按照影片內容自學，省一筆學費，自己租場玩？Ariel說，這種想法不可取，「新手絕對不行！空中瑜伽有很多動作，特別是花式，一旦做錯步驟、緊張鬆手就會從高位跌下來，後果可大可小」。她建議學員起碼要有半年空中瑜伽經驗，有一定基礎才自行租場練習。

另外，玩空中瑜伽也有些安全事項要留意，例如動作方面，「空中瑜伽有不少用絹布勒住身體的動作，但盡量不要勒關節，如手腕、手肘、腳踝等位置，否則容易扭傷」。服飾方面，宜穿瑜伽緊身褲或舒適運動長褲，「不少動作都會勒住大腿、盆骨，避免吊牀與皮膚過度摩擦，最好有貼身衣物保護」。

文：沈晴

編輯：林曉慧

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