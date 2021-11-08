知多啲：吞嚥困難 或嚴重疾病警號

【明報專訊】「有吞嚥困難就有很大風險會鯁喉。」明德國際醫院耳鼻喉科專科醫生洪致偉解釋，吞嚥過程其實很複雜，在口、咽喉、食道都有不同步驟，口將食物咀嚼變細，變成波形、軟狀食物體，然後由舌頭推進咽喉。咽喉會通向食道和氣道，為確保食物不要跌進氣道，咽喉有兩個防線，「第一個是會厭，是一個軟骨組織，像蓋一樣蓋住氣道（見附圖）」，食物就會掉入食道；第二防線是聲帶，「聲帶在吞嚥時會合上，防止食物和飲料跌入氣道」。洪致偉指「以上任何一個部分出現問題都會影響吞嚥」，若吞嚥出現問題，食物或會「落錯格」變成鯁喉。

喉嚨食道腫瘤阻吞嚥

哪些人有吞嚥困難？洪致偉指，導致問題的原因有很多，由於口部和咽喉處理吞嚥時需要肌肉協調，涉及非自主動作，需要神經操控，所以如果相關肌肉或神經系統受破壞或退化，如患有肌肉萎縮症、柏金遜症、阿兹海默症、中風、頸椎受創等，可能會出現吞嚥困難，鯁喉風險也增加。另外，喉嚨或食道如有癌症，腫瘤會阻礙吞嚥，癌症治療後也會影響吞嚥，「例如電療化療，會令咽喉食道結疤或硬化，再者電療可能會破壞口水腺，無口水會很乾，令吞嚥變得困難」。

落錯格致長者常肺炎

而年紀大，肌肉退化也會引致吞嚥困難，洪致偉表示，「很多時長者在某段時間經常感染肺炎，因而發現因為吞嚥有問題而經常落錯格」。「落錯格」的食物如果很大，塞住氣道，就會有即時窒息死亡的危險；如果是流質，「如飲品、湯、粥等，慢慢少少地落錯了氣道，進入肺部，可能有細菌感染，導致肺炎，我們稱為aspiration pneumonia（吸入性肺炎）」，同樣可以致命。

平日進食時會「濁親」，是否疾病徵兆？洪致偉表示，如喝飲品時會「濁親」、進食時會「鯁親」、吞嚥時痛楚或不順暢、覺得喉嚨「有嚿嘢」、進食時聲沙或咳嗽或「落唔到格」、有火燒心或胃酸倒流等問題，都應該求診，排除腦神經疾病或中風等疾病。

洪致偉指，醫生主要會做兩種測試，檢查病人有沒有吞嚥困難。第一，鋇顯影劑吞嚥測試（barium swallow test），「病人吞下液體狀鋇顯影劑，然後照X光，看鋇顯影劑會否『落錯格』去了氣道」，醫生觀察整個吞嚥過程，評估病人的狀况；第二，內窺鏡檢查，「如懷疑病人是食道癌、喉嚨癌，第一時間會做內窺鏡來排除這個可能，如有惡性腫瘤就要先處理」。

一旦確診吞嚥困難，如長者和中風患者可以接受言語治療，包括喉嚨肌肉訓練、糾正吞嚥姿勢等，言語治療師會根據其吞嚥情况建議如何處理食物，如切碎一點，或改吃糊狀食物。

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