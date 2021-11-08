煮得smart：勿被苦味欺騙 黑朱古力脂肪熱量不低

【明報專訊】黑朱古力熱量頗高，每100克70%至85%濃度黑朱古力約600千卡，當中約有8.5茶匙油和5茶匙糖。攝取過多熱量及糖分會增加超重和肥胖風險；而且黑朱古力中約六成脂肪為飽和脂肪酸，有研究指出攝取過量飽和脂肪酸會增加血液中的壞膽固醇，增加患上心血管疾病的風險。因此，我們食用黑朱古力應該要適量。

不過，黑朱古力含有多種微量營養素，每100克黑朱古力有11.9毫克鐵質、228毫克鎂質、1.77毫克銅質、1.95毫克錳質、715毫克鉀質、308毫克磷質、3.31毫克鋅質、6.8微克硒質等。黑朱古力還含有豐富膳食纖維，每100克70％至85%濃度黑朱古力含有11克膳食纖維，攝取足夠膳食纖維有助促進腸道健康。

黑朱古力之所以被稱為「健康食物」，因為它含有具生物活性和抗氧化功能的有機化合物，其中包括多酚、黃烷醇、表兒茶素、兒茶素、原花青素及檞皮素等。當中70%至85%濃度黑朱古力比牛奶朱古力多出5倍多酚，所以70%濃度或以上的黑朱古力抗氧化能力較為顯著。

可可濃度愈高 脂肪量愈高

不過，黑朱古力熱量不低，建議控制分量並配合其他健康又高抗氧化食物製作小吃；如熱量、脂肪及糖分都較低的水果，包括藍莓（每100克57千卡）、士多啤梨（每100克35千卡）、紅莓（每100克52千卡）等。

黑朱古力常被誤以為較牛奶朱古力健康，可能來自其苦澀味道。黑朱古力糖分的確比牛奶朱古力低約一半，但脂肪含量卻比牛奶朱古力高約43%，這是因為朱古力的可可濃度愈高，脂肪含量也愈高。因此，無論你吃黑朱古力還是牛奶朱古力，過量一樣致肥，故建議控制每次進食分量和次數，可以偶爾作為一份小食，但每次不要食多於18克朱古力，即約100千卡。

除了用黑朱古力來製作小吃或甜品，大家亦可嘗試以低脂的無糖可可粉代替，每湯匙無糖可可粉只有34千卡及少於半茶匙的油分。

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■情迷布朗尼

材料：

無糖可可粉……20克

即溶純咖啡粉……6茶匙

多用途麥粉……1/2杯（約90克）

芥花籽油……1/4杯

碎果仁……1杯

糖……120克

雞蛋……1隻

梳打粉……1/4茶匙

鹽……1/4茶匙

雲呢拿油……1/2茶匙

糖霜……小量

做法：

1. 預熱焗爐至175℃，將8吋長方形焗盤噴上/掃上薄油

2. 將芥花籽油、糖、雞蛋、雲呢拿油放入大碗內拌勻

3. 另將無糖可可粉、多用途麥粉、即溶純咖啡粉、梳打粉及鹽過篩後，加入（2）內以中速打勻後，加入碎果仁

4. 將（3）鋪平於長方形焗盤，放入焗爐焗約30分鐘

5. 取出放涼約5分鐘，切成小方件。灑上糖霜，即成

文：何梓姍（基督教聯合那打素社康服務、註冊營養師）