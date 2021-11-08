醫徹中西：中西醫發展網課

【明報專訊】西醫講究精準，循證治療，不斷創新；中醫博大精深，尋求古訓，守正創新。兩者無論在學術或實踐上，各有發展。但醫學應用應不分任何學派，大眾只希望擁有健康身體，解除病痛，因而尋求所需要幫助。醫學在世界上，不論中西醫都尋求一致性，追求共通語言，異中求同以建立共識來促進醫療健康；希望達到高質素、高標準的醫療管理，惠及人民健康。

中西醫醫學平台（IJOP）已經展開到第三期。IJOP在2015年向政府創新科技署第一次申請撥款支持，得到接納，至今不斷得到署方支持。中醫與西醫必定要相互結合，這是一個重大挑戰，要克服的挑戰還有很多，這亦意味着有相當多發展機會。我對前景樂觀，希望尋找新的模式，變成常態，使不斷轉變和愈趨複雜的醫學，經過磨合、通曉、轉變，逐漸演化為改善健康生命的助力。

IJOP全賴專家學者協力，分析記錄中西醫各強項，顯述中西醫基礎觀念握要，開啟技術互通語言，營造結合實踐框架，發揮中西醫獨特優勢，匯聚精英，營造學者講台，探究各階層病者旅程，開拓有效的中西醫渠道。希望在人工智能及大數據的支援和研究下，中醫西醫再攀高峰，開展醫療領域的堅實基礎，為醫生提供適切知識及專業技能，惠及廣大社會。

而籌劃中的IJOP網上課程，藉着專家教學及研究，由兒童發育至老人生命的探究，希望帶動對社會產生影響，有助實踐健康社會的目標。

IJOP改編新網站即將面世，希望增加市民的中西醫學資訊，讓中西醫療智慧普及；同時希望市民在求醫問診時，得到有效的支援，不用在中西醫兩方徘佪無助。

文：余秋良（香港醫學專科學院院士、浸會大學中醫藥學院榮譽教授）