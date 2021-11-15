保健運動：每日強肌伸展防肩頸痛

【明報專訊】肩頸痛是十分普遍的痛症，可以直接影響患者活動能力及日常生活。以下一些簡單肩頸保健運動，有助放鬆緊張肌肉及關節，並減低關節受壓。沒有肩頸痛的人士，應該保持良好姿勢及恆常運動來預防；已有痛症人士應盡早求醫，以免病情惡化。

1.舒展頸椎

頭部起始時保持中立，手指放在下巴正前方引導，頭頸慢慢向前伸（圖A），再慢慢後縮（圖B），像雙下巴姿勢。各維持5秒為1次，10次為1組，做3組

作用：有助舒展頸椎關節。注意這不是低頭動作，因此下巴不應觸及胸口

2.伸展前胸、活化背肌

雙手十指互扣放頭後，手肘慢慢打開至前胸輕微拉扯，同時間肩膀拉後，後背發力，注意眼望前方以保持頭部中立（圖C），維持15至20秒為1次，3次為1組，做3組

作用：有助放鬆前胸緊張肌肉，同時鼓勵背肌發力，從而維持正確姿勢

3.放鬆肩頸

右手放頭，慢慢把頭拉向右邊肩膀，至左肩有輕微拉扯感覺（圖D），維持15至20秒為1次，3次為1組；換邊再做，左右兩邊分別做3組

作用：放鬆繃緊的肩頸肌肉

註：如對運動有疑問，中途或之後不適，應立即停止並尋求專業意見；這些運動是一般保健運動，不能取代經專業人員評估後建議的復康運動