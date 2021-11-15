膚見：皮屑芽孢菌作怪最「頭痕」

【明報專訊】上星期與好朋友飯敘，他突然問：「我近期好頭痕，你可否幫幫忙？」我隨即問他有什麼麻煩，他回答：「麻煩？不知道為什麼，我的頭皮十分痕癢！」

廣東話把「頭痕」解讀為「麻煩事」。而頭痕的確令人煩惱，有幾種常見皮膚病會引起頭皮痕癢，在香港，最常見是脂溢性皮炎（seborrheic dermatitis）。

香港約有三分之一成年人，會出現不同程度的脂溢性皮炎，幸好大部分都是輕微。它是一種慢性及容易復發的皮膚炎，除了在頭皮上，也會伸延至臉上，尤其是在眼睛、鼻樑及耳朵附近的皮膚。皮膚會發紅、痕癢及有皮屑；皮屑會黏在頭髮及眼眉毛上，並落在肩膀。

壓力、潮濕天氣 招菌致皮炎

雖然我們仍然未百分百了解這個病的發病機制（exact pathogenesis），但有幾個因素與皮炎有密切關係。

第一、最重要因素，就是皮屑芽孢菌（頭皮真菌）的數量。在藥房買到的去頭皮屑洗頭水，當中有很多化學成分都是針對減少頭皮真菌的數量，當數量減少，徵狀隨之慢慢紓緩。

第二、天氣影響，尤其是轉季期間，可能令頭皮真菌量增加。喜歡打高爾夫球的朋友都會留意到，在春季及夏季下雨後，特別多菇類在球道上生長；因為真菌喜歡在高溫及潮濕地方生長。

第三、壓力（stress）會影響睡眠質素，令免疫力下降、面油增加，這些都可能間接另頭皮真菌量上升。所以把「頭痕」解作麻煩，不無道理。

第四、某些病人會較為容易有頑固及嚴重皮炎，例如愛滋病人、柏金遜病人；另外，有些約2至4個月大嬰兒，因皮膚免疫力未成熟，也會出現短暫脂溢性皮炎。除此之外，需要夜班工作的人，皮炎也容易惡化，可能與少接觸陽光有關。

治療方面，持續不間斷使用去頭皮洗頭水很重要。所以，當有以上情况出現時，例如轉季時皮膚開始痕癢，每星期要用3至4次含藥性洗頭水，如果臉部皮膚都出現皮炎，也可以同時清潔。當情况慢慢改善，可以逐步減到每星期2或3次，甚至1次。但是如果太快停用，皮炎會很快復發；大部分病人在使用一段時間後，便會掌握到節奏，取得平衡。情况較為嚴重的病人，可能需要使用能抗真菌的輕量級類固醇。

值得一提的是，無證據顯示，長期使用去頭皮洗頭水會引起脫髮問題，大家放心用吧！

文：黃偉傑（皮膚及性病科專科醫生）