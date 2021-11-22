知多啲：電競打開情緒病少年心扉

【明報專訊】遊戲講求謀略 非暴力血腥

推廣精神健康的利民會在去年疫情期間，與電子競技學院（The eSports Academy）合作，在附屬的精神健康綜合社區中心及中途宿舍設立電競區。運動心理學家鄧皓禮說：「機構選擇一些以隊制、非暴力、非血腥、講求謀略的電競遊戲（例如：BFF or Die）。在社工協助下，讓會員享受電競的樂趣同時，增加身體活動量及社交活動；社工（與玩家）亦會事後檢討，分享一些社交溝通技巧，讓他們懂得如何改善生活態度、社交行為等。」

增身體活動 改善社交

服務推出一年多，效果令人鼓舞。利民會高級經理、註冊社工蘇嘉寶說：「不少會員反映，桌上遊戲一般需要長時間學習規則，電競遊戲相對易掌握及投入。我較難忘有個十幾歲中學生，受情緒病困擾多年，性格內向、不愛說話，平時也不會主動跟中心社工交談。在電競活動小組中，他竟然主動地跟同組一個中年男士分享遊戲策略；該男士因長期服食精神科藥物，導致反應較遲緩，集中力較弱，掌握不到遊戲要領。其後社工向該中學生提及此事，他指自己從中亦獲得很大成功感。」

精神康復雖是一條漫長道路，但透過電競這個生活化的溝通媒介，慢慢打開不少人的心扉，幫助他們培養身心共同正向發展。

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