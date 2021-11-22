免疫療法「長尾效應」 晚期腸癌延存活期

【明報專訊】根據香港癌症資料庫2019年數據，大腸癌新症個案達5556宗，死亡個案達2174宗；兩項數字於眾多癌症中俱位列第二，僅次於肺癌。

中晚期大腸癌治療，近年不斷推陳出新：中期大腸癌病人手術後可縮短輔助化療，從而減輕副作用；晚期病人可透過全面基因測試配對合適標靶藥，以及用免疫治療作為第一線治療。

術後縮短化療 手腳麻痹機率下降

根據2019年香港癌症資料庫數據，約60%大腸癌患者於第一、二或三期確診，即表示癌症未有擴散至遠程器官，絕大部分患者均適合以外科手術切除腫瘤，達根治效果。而部分第二、三期患者，由於復發風險較高，醫生一般建議手術後接受輔助化療，以減低復發機率。以往病人需接受長達6個月的化療療程，一般會感到較辛苦，心理壓力也較大，而即使療程完畢，部分病人仍會持續手腳麻痹，影響日常生活。及至近年，研究顯示部分較低風險的第三期病人，只需接受3個月化療療程而療效相若，時間大幅縮減了一半，副作用也更少，手腳麻痹機率由以往40%下降至約15%，這無疑是病人一大喜訊。

順帶一提，病人經常詢問，標靶藥可否代替化療作為輔助治療；我的答案是否定，因至今的大型研究俱顯示標靶藥用於術後治療並無益處。

激活抗癌機能 副作用較少

如發現腫瘤時已達第四期，會以藥物為主要治療手段，主要是以混合式化療配合標靶藥物。主要標靶藥分為兩類，抗表皮生長因子受體的單株抗體（anti-EGFR antibody）及抗血管內皮生長因子的單株抗體（anti-VEGF antibody），此治療策略沿用了近10年。至近年有研究顯示，約5%的第四期腸癌病人屬於高「微衛星不穩定」（microsatellite instability，MSI），免疫治療比傳統化療加標靶藥於此類病人更為有效。

MSI是其中一個可用於免疫治療的生物標記（biomarker）。人體新陳代謝過程中會複製DNA，但有時會出錯，譬如細胞在紫外線照射下，引致基因損傷。正常情况下，身體會修復這些錯誤，但當修復系統未能糾正錯誤時，會導致基因微衛星序列改變，出現高微衛星不穩定（MSI-H），增加患癌風險。

免疫治療原理跟化療截然不同，是透過激活病人自身免疫系統的抗癌機能，消滅癌細胞；最常用的免疫治療為免疫檢查點抑制劑（immune checkpoint inhibitors）。使用免疫治療最大好處，是副作用較少；而且一旦腫瘤對藥物有反應，就會產生「長尾效應」，即使治療結束，停止用藥，患者自身免疫系統仍會持續發揮抗癌作用，延長病人存活期的效果顯著。

全面驗基因 配對標靶藥

傳統上，絕大部分晚期腸癌患者也會檢查RAS基因，以確定是否適合採用抗表皮生長因子受體（anti-EGFR）的標靶藥，但近年研究進一步顯示，不少基因變異如NTRK、HER2、BRAF等，也有相對應標靶藥可供採用；因此，病人可考慮接受較全面基因測試，以配對合適標靶藥。

除此以外，以往病人在第一、二線化療藥失效後，藥物選擇不多，但近年相繼推出了新的化療藥物；整體而言，傳統化療失效的病人，近年有更多治療選擇，有效延緩病情發展。

文：蔣子樑（香港大學臨牀腫瘤科臨牀助理教授）

編輯：梁小玲

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