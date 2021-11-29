4大偏方比併 漂白水治濕疹 月桂油易致敏

潤膚保濕——濕疹患者的皮膚角質層屏障功能比一般人弱，皮膚容易乾燥敏感，因此潤膚非常重要，專家指在洗澡後應用毛巾輕拍身體，然後盡快搽上潤膚膏，為皮膚保濕。（RyanKing999@iStockphoto）

【明報專訊】氣溫濕度驟降，濕疹大爆發。坊間不少濕疹偏方，近期最熱門是漂白水、燕麥、大麻二酚（CBD）、月桂油，究竟是否安全有效？

專家提醒，紓緩皮膚痕癢，潤膚產品成分固然重要，質地亦很影響潤膚效果，常用的油膏、乳霜、乳液，應如何選擇？

漂白水稀釋浸浴 細菌誘發型適用

用漂白水抹地時，不慎濺上手已覺得「揦」；坊間流傳用漂白水浸浴，可以紓緩濕疹，實在駭人聽聞，然而，皮膚及性病科專科醫生林嘉雯表示，她曾指導合適病人使用，而且效果不錯。「千祈唔好將漂白水直接搽在皮膚上，會刺激皮膚令病情惡化。」林嘉雯表示，將漂白水稀釋後浸浴，只要用法正確，風險不是那麼大。

「不是所有類型的濕疹都適合。」林嘉雯強調，濕疹有多個種類，只有經常出現繼發性細菌感染（secondary bacterial infection），或因細菌感染而誘發濕疹的患者，才適合使用漂白水。正常皮膚上有很多細菌，研究發現，濕疹皮膚上細菌更多，包括金黃葡萄球菌，它們黏附着皮膚時會釋出抗原，刺激濕疹復發，令病情更重，「漂白水可以殺滅細菌、真菌、病毒，將引起濕疹的因素剔走，就有可能改善病情」。

稀釋漂白水浸浴的正確步驟，是將漂白水加入浴缸（約160公升）的37℃暖水中稀釋。林嘉雯提醒，濕疹患者不應用太熱的水浸浴或冲涼，因熱水會帶走油脂，令皮膚更乾燥。至於用多少漂白水，要視乎有效成分次氯酸鈉（sodium hypochlorite）的濃度，若產品沒有標示就不建議使用。如果濃度約6%至8%，以250毫升量杯計算，用約1/4杯；濃度約4%至5%，用約1/4至半杯；濃度約2%至3%，則需半杯至1杯分量。此外，應使用無添加香料的漂白水；處理漂白水時要戴手套，「如果接觸到沒稀釋的漂白水會傷害皮膚」。

稀釋漂白水後，由頸以下浸泡全身；如果只有局部經常復發，如手或腳，就只浸泡局部位置。林嘉雯指「若浸落去好揦，就要立即冲水緩和」，沒有不適就可以浸約10分鐘。1星期不可以浸超過3次，有好轉就可以停用。不過，「細菌有可能會再次導致發炎，所以有些病人需要間歇使用這個方法」。她提醒，「如皮膚有太多裂口，接觸漂白水就會非常刺激，不建議這類病人稀釋漂白水來浸浴」；很多濕疹患者都有鼻敏感問題，如果漂白水令鼻子不適或呼吸困難都要停用。此外，一般人很難分辨自己的濕疹是否來自細菌感染，所以在使用稀釋漂白水浸浴前，一定要先諮詢醫生意見。

燕麥磨粉浸浴 紓緩乾燥痕癢

坊間流傳以燕麥（oatmeal）浸浴，可紓緩濕疹不適。註冊藥劑師張偉豪指此方法在外國較常見，「將燕麥精磨成粉後會得出燕麥膠（colloidal oatmeal），可形成保濕屏障，亦有抗氧化作用，獲美國食品及藥物管理局（FDA）認可為可紓緩皮膚乾燥、痕癢的成分」。燕麥成分天然溫和，他認為大人小孩都可嘗試此浸浴法，惟皮膚有傷口、對穀物敏感人士不宜使用。

燕麥浸浴法非常簡單，只需到超市購買一包生燕麥，放入攪拌機攪成細碎粉末。然後將1茶匙燕麥粉放入杯中拌勻成奶白色溶液，可先在手上塗抹小量，沒有敏感反應就可浸浴。燕麥粉分量沒有嚴格要求，約1杯倒入浴缸的溫水中，拌勻成奶白色即為合適，浸約10至15分鐘就足夠。

無論使用漂白水或燕麥浸浴，上水後都需要冲身，用毛巾輕拍身體，然後搽大量潤膚膏保濕。

大麻二酚 消炎止癢欠實證

近年大熱的大麻二酚（CBD），從食物、飲品到護膚產品都見到其蹤影，宣稱可改善皮膚問題，濕疹皮膚適用，到底成效如何？

張偉豪表示，FDA對CBD產品態度保守，現時只認可它用作治療某種兒童罕見痙攣，「其他（用途）統統沒有建議，但亦沒有禁止」。在香港，如果將CBD產品包裝成藥劑製品，就會受到《藥劑業及毒藥條例》規管，而包裝成潤膚或沐浴產品則不受此限。

坊間有含CBD的潤膚產品，聲稱可紓緩濕疹引起的痕癢、脫皮等問題。張偉豪表示，只有很初步數據指CBD具抗氧化、消炎、止癢之用，但缺乏臨牀實證支持，「只能說是合法的東西，但成效有沒有保障就未知」；不建議孕婦、哺乳婦女及2歲以下兒童使用。另外由於有數據顯示CBD或影響肝功能，本身肝功能較差的人亦不宜亂試。

月桂油手工皂 非人人適用

一枚月桂油手工皂，月桂油濃度愈高愈貴；稱可防治皮膚病，包括痤瘡、濕疹、牛皮癬等，但其實它亦可致敏。

月桂油是從植物月桂提煉而成的香料和精油，有滋潤和抗氧化作用。林嘉雯表示「它是頗為出名的致敏原，並非人人適用，尤其皮膚敏感的人要很小心」。如要選用，可以先做皮膚測試，塗小量在耳背或手腕內側，如果有紅腫或痕癢反應，就要立即停用。

文：張淑媚、李欣敏

編輯：梁小玲

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